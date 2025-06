Senica by mohla mať šťastie: Má šancu na obchvat, uviedol Ráž

minister dopravy SR Jozef Ráž (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

SENICA - Mesto Senica by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z prioritizovaných projektov. Skonštatoval to vo štvrtok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na tlačovej konferencii v Senici v súvislosti s obchvatom mesta. Ten je pre tamojších i radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Ešte stále sú však na Slovensku krajské mestá, ktoré obchvat nemajú, preto je podľa neho veľmi ťažké budovať infraštruktúru v regiónoch.