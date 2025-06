Prípad falošného plastického chirurga pokračuje! Prokurátor mu navrhuje päť až šesťročný trest väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: gettaimages.com)

BRATISLAVA - Prokurátor navrhuje pre Yassina Ghazi, známeho ako falošný plastický chirurg, nepodmienečný trest väzenia vo výmere piatich až šiestich rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rovnako navrhuje uložiť obžalovanému zákaz činnosti vykonávať povolanie zdravotníckeho pracovníka v trvaní siedmich rokov a zaviazať ho nahradiť bolestné a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia poškodeným. Prokurátor to uviedol vo svojej štvrtkovej záverečnej reči pred Mestským súdom Bratislava I.