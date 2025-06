Obrovské problémy známeho slovenského výrobcu elektrotechniky: O prácu môže na Spiši prísť cez dvesto zamestnancov!

(Zdroj: sez-krompachy.sk)

KROMPACHY - Na Spiši ide do tuhého. Známy výrobca elektrotechniky SEZ Krompachy smeruje do konkurzu a stovky zamestnancov sa ocitli v neistote. Dlhy presiahli štyri milióny eur a mesto Krompachy čelí jednej z najväčších ekonomických rán za posledné roky.

Jedna z najznámejších firiem v regióne Spiša, SEZ Krompachy a. s., čelí kolapsu. Mestský súd Košice rozhodol o začatí konkurzného konania po tom, čo oň požiadalo samotné vedenie spoločnosti. Na situáciu upozornil magazín Forbes.

Firma s takmer osemdesiatročnou históriou, ktorá bola kedysi oporou regiónu, už nedokáže splácať svoje záväzky. Sociálnej poisťovni dlhuje 120-tisíc eur, no najväčší problém sú záväzky voči bankám – tie presiahli štyri milióny eur a sú zabezpečené záložným právom. Podľa údajov z portálu Finstat ešte v roku 2022 firma vykázala zisk takmer 900-tisíc eur. Vlani sa však prepadla do straty vo výške 1,28 milióna. Tržby sa síce znížili len mierne, z 10,6 na 9,7 milióna eur, no podnik to dohnalo do finančného úpadku.

(Zdroj: Finstat.sk)

Rozhodnutie o začatí konkurzného konania padlo 11. júna. Od tohto momentu je firma obmedzená na bežné právne úkony nevyhnutné na prevádzku. Všetky exekúcie voči nej sa prerušujú a nemožno začať nové. Rovnako nie je možné spoločnosť zlikvidovať či zmeniť jej právnu formu. Zverejnenie konkurzu v Obchodnom vestníku zároveň znamená, že je platný a nie je možné sa proti nemu odvolať. SEZ Krompachy je tak oficiálne v úpadku.

Zamestnanci bez informácií, vedenie mlčí

Podľa zistení denníka Korzár výroba vo fabrike zatiaľ pokračuje. O hroziacom konkurze sa zamestnanci dozvedeli len z kuloárnych informácií, oficiálne ich nikto neinformoval. Predstavenstvo spoločnosti nereaguje na žiadne výzvy médií. Úrad práce zatiaľ nebol oficiálne informovaný o hromadnom prepúšťaní. To však neznamená, že nie je na spadnutie.

Primátor Krompách Dárius Dubiňák (Spolu) priznal, že o situácii sa dozvedel až od novinárov. Podľa jeho slov ide o veľmi nepríjemnú informáciu. „Každá takáto informácia je veľmi nepríjemná. Najmä pre ľudí, ktorí pracujú vo firme a živia svoje rodiny. V poslednom čas už nepracuje v SEZ-e toľko ľudí ako niekedy, zamestnanosť je tam výrazne nižšia, ale stále tam je okolo 230 zamestnancov, ak sa nemýlim, a sú to živitelia rodín,“ povedal pre Korzár Dubiňák. „Neviem, aký bude výsledok toho všetkého. Či ľudia budú prepustení, alebo zamestnaní inde, viac informácií o tom nemám,“ uviedol .