Zmeny vo vedení Hlasu naberajú nový rozmer: Nejde len o Ferenčáka, stolička sa trasie aj pod bývalou ministerkou!

Ferenčák nie je jediným, kto opustí rady vedenia strany Hlas-SD. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Topky/Ramon Leško)

archívne video

Po sneme Hlasu-SD by som mal skončiť v predsedníctve, vyhlásil Ferenčák: Stratil som dôveru (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Správy o Ferenčákovom konci vo vedení Hlasu-SD sa začali šíriť už počas stredy 18. júna, kedy poslanec reagoval na kroky klubu. Na sneme sa má totiž nanovo voliť predsedníctvo strany. Ferenčák bol pritom jej zakladajúcim členom.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Predseda navrhol mená a medzi nim som nebol," povedal Ferenčák s tým, že Šutaj Eštok to odôvodnil utorkovým (17. 6.) postojom k hlasovaniu o ústave a tiež celou situáciou, ktorá nastala za pol roka v Hlase-SD. Ferenčák podľa svojich slov požiadal, či môže byť navrhnutý na zvolenie za člena predsedníctva delegátom snemu.

"Predseda to potom uzatvoril, že on tú nomináciu dal, takže žiadne iné meno sa už neobjavilo," dodal. Na sneme sa zúčastní. "Nechcem robiť ‚ukvapivé‘ závery, ale pevne verím, že strana Hlas má budúcnosť, perspektívu a hodnoty, ktoré ja zastávam, sú tými hodnotami, ktorými ctia aj členovia strany," myslí si.

Ferenčák nebude jediný

Po stredajšom dianí v parlamente však Denník N prišiel s novou informáciou, a síce, že Ferenčák nemá byť jediným, kto o vysokopostavený flek v stane príde.

Funkciu vo vedení Hlasu totiž po sobotňajšom sneme stratí zrejme aj bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rozhodla sa sama

Denník pritom pripomenul, že strana verejne ani nekomunikovala to, že Dolinková v tejto pozícii skončí. To bolo zjavné až po nahliadnutí do zoznamu navrhnutých členov predsedníctva, ktorý v stredu 18. júna poskytol Hlas.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

"Pani podpredsedníčka Dolinková si na vlastnú žiadosť a z osobných dôvodov pozastavila členstvo v strane. Z toho dôvodu nie je ani v predsedníctve strany," potvrdila hovorkyňa strany tento zámer strany.