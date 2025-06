Ďalší konflikt medzi Ficom a Pellegrinim! Prezident a premiér sa rozišli v ZÁSADNEJ veci: Padli aj ostrejšie výrazy

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Fico uviedol, že Slovensku by v týchto časoch, keď si mädlia ruky zbrojárske firmy a Európa hovorí o vojne, svedčala neutralita. „Kam nás to chcú zatiahnuť,“ pýta sa s tým, že v tejto situácii by pre Slovensko bola podľa jeho názoru najlepšia neutralita. „Toto rozhodnutie však nie je v mojich rukách,“ uviedol.

Fico tieto svoje slová povedal krátko predtým, ako sa v Prezidentskom paláci konalo stretnutie hlavy štátu s lídrami parlamentných politických strán o postoji Slovenska o navyšovaní výdavkov na obranu.

Prezident Peter Pellegrini však vidí veci inak. Podľa jeho slov ide osobný postoj premiéra, ktorý nadhodil politickú tému, aby sa o tom teraz mesiac diskutovalo. Vraví, že ide o provokatívnu myšlienku, na čo je podľa neho premiér expert. „Budeme o tom diskutovať 20 dní a výsledok nebude žiaden,“ povedal. „Je to dnešný fenomén politiky. V tomto je premiér majster,“ odkázal smerom k Ficovi.

„Ak chcete byť neutrálna krajina, to neznamená, že ste takou dobrou krajinou, ktorá je kamarátka so všetkými naokolo a nikto jej nemôže ublížiť. Neutralita znamená, že nie ste súčasťou nejakých veľkých medzinárodných inštitúcií, ale potom si všetko musíte garantovať sami. A tam by to potom možno nebolo o 3,5 percentách na zbrojenie, ale možno siedmich, ôsmich, desiatich, a to by sme už vôbec nezvládli,“ podotkol prezident.

Za rozhodujúce považuje, že podpora členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii je súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Preto toto vyjadrenie považujem čisto za jeho osobný postoj, možno nadhodenie opäť nejakej politickej témy,“ komentoval Pellegrini. Hovorí o provokatívnej myšlienke, ktorou sa zahlcuje verejný priestor. Označil to za zbytočné a riskantné.

Prezident tiež varoval, že takáto diskusia môže vyústiť aj do petičnej akcie. Ako poznamenal, v prípade správne formulovanej otázky o vystúpení SR z NATO by takéto referendum vypísal. „Neroztvárajme dvere a debatu na témy, ktoré môžu bezpečnosť Slovenskej republiky ohroziť, pretože bezpečnosť našej krajiny musí byť našou prioritou a musí stáť nad geopolitikou, musí stáť nad získaním pár lacných percent u niekoľko desaťtisíc voličov,“ upozornil.

Stretnutie lídrov strán v paláci kvôli výdavkom na obranu

Prezident SR Peter Pellegrini zvolal na utorkové popoludnie stretnutie lídrov koaličných aj opozičných politických strán k návrhu zvýšiť v rámci členských krajín výdavky na obranu na päť percent. O návrhu má rokovať na budúci týždeň samit NATO v Haagu.

Premiér po stretnutí opätovne odmietol skokové navýšenie obranných výdavkov. Ak má dôjsť k nárastu výdavkov na obranu, je to podľa Fica potrebné „rozumne rozložiť v čase“. Zároveň sa zasadzuje o duálne využitie. „Ak sa majú čo i len o jednu desatinu percenta HDP zvýšiť výdavky na obranu, musia ísť na duálne projekty,“ zvýraznil.

Pellegrini však odkázal, že Slovenská republika nebude na nadchádzajúcom samite NATO v Haagu narúšať jednotu. Zároveň však bude trvať na tom, aby sa prípadné navyšovanie výdavkov na obranu rozložilo na čo najdlhší čas a výraznú časť tvorili výdavky duálneho využitia.

Šimečka tvrdí, že Ficove slová sú nebezpečné

Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok po stretnutí v Prezidentskom paláci pripomenul, že všetci traja najvyšší ústavní činitelia vrátane premiéra podpísali memorandum o jasnom ukotvení Slovenska v Európskej únii a NATO. „Programové vyhlásenie tejto vlády determinuje náš životný a bezpečnostný priestor na EÚ a NATO. Vďaka nášmu členstvu v Európskej únii má Slovensko stabilný a prosperujúci životný priestor – staviame nové školy, cesty, rekonštruujeme ihriská. Naše členstvo v NATO nám zároveň poskytuje bezpečnostný dáždnik, ktorý chráni našu krajinu,“ uviedol Šutaj Eštok. „Chcem jasne zdôrazniť, že HLAS bude aj naďalej garantom toho, že Slovensko sa neodkloní od svojho životného priestoru a ostane jednoznačne ukotvené v EÚ aj NATO,“ dodal.

Šéf opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že Ficove slová o neutralite v skutočnosti znamenajú vystúpenie z Aliancie. „Raz rozprávajú, že by sme mali vystúpiť z Únie, inokedy z NATO. Je to extrémne nebezpečné, obzvlášť v čase, keď Rusko zabíja ľudí na Ukrajine a otvorene sa vyhráža celej Európe. Konfrontoval som premiéra, ako to myslel, no odpoveď som nedostal. Takýto postoj považujem za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko,“ upozornil Šimečka.

Pokiaľ ide o výdavky na obranu, vládne strany nemajú žiadnu zhodu na tom, ako by malo Slovensko na samite v Haagu postupovať. „To si musia vydiskutovať oni, oni majú vládnu zodpovednosť. Za PS sme presvedčení, že potrebujeme vyššie výdavky do našej obranyschopnosti. A kritizovali sme spôsob, akým k tomu dnes vláda pristupuje. Mala by vzniknúť skupina so zastúpením odborníkov všetkých parlamentných strán, ktorá sa dohodne na pláne výdavkov presahujúcom jedno volebné obdobie. Robert Kaliňák teraz nakupuje hlava nehlava. Musíme vedieť, do čoho chceme investovať, čo skutočne musíme nakupovať, čo sú naše záväzky voči NATO,“ uzavrel Šimečka.