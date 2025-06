AKTUÁLNE Opozícia už vraj má náhradu za Šimečku: Nahradiť ho má TENTO muž! Dohoda aj s koalíciou

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

Novým podpredsedom parlamentu by mal byť podľa informácií TV Markíza Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska. Dubéci je aktuálne šéfom poslaneckého klubu strany. Poslanci by to chceli odhlasovať ešte na tejto schôdzi parlamentu. „Riešime to už dlhodobo, ale kým sa tá vec neuzavrie, tak to nebudeme komentovať,“ uviedol pre televíziu Dubéci.

archívne video

Dubéci z PS reaguje na vyjadrenie prezidenta Pellegriniho, že referendum nemožno vyhlásiť (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

S jeho menom nemá mať problém ani koalícia. „Viem, že sa rokuje o tom, že by to mohlo byť ešte na tejto schôdzi. Sme pripravení podporiť kandidáta opozície tak, ako je daná tradícia. Reálne sa hovorí o mene pána Dubéciho,“ prezradil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD). Dodal, že by s ním Smer nemal mať problém a podporí ho.

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predsedu a podpredsedov parlamentu volí aj odvoláva parlament v tajnom hlasovaní. Na zvolanie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov. Aktuálne je predsedom parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) Podpredsedami sú Tibor Gašpar (Smer-SSD), Andrej Danko (SNS) a Peter Žiga (Hlas-SD). Podľa nepísaného pravidla je jeden z podpredsedov vždy z radov opozície.