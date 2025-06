Polícia obvinila muža z okresu Stará Ľubovňa z týrania matky: Dlhodobo jej spôsoboval psychické aj fyzické utrpenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

„Bolo preukázané, že jej neustále nadával, urážal ju, hádzal do nej rôzne predmety, kričal a pľuval na ňu a udieral ju po celom tele. Naposledy sa jej vyhrážal zabitím a opäť do nej hádzal rôzne veci a vyhadzoval ju z bytu,“ uviedla Ligdayová s tým, že 58-ročná žena zo strachu o svoj život utiekla preč. Polícia agresora zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni ho na základe získanej dôkaznej situácie obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby.