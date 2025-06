Z nemocnice prišla najhoršia správa: Chlapec (†11), ktorý sa nakazil mozog požierajúcou baktériou, zomrel

Národný ústav detských chorôb v Bratislave (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Chlapec, ktorý sa nakazil vysoko nebezpečným parazitom, žiaľ, ve nemocnici zomrel. Zatiaľ stále nie je isté, kde sa nakazil, no začiatkom mesiaca bol na kúpalisku v Štúrove. To je preventívne zatvorené. Prítomnosť parazita vo vode však zatiaľ potvrdená nebola.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, 11-ročný chlapec, ktorý sa nakazil zákernou batériou, zomrel. „Je nám to všetkým veľmi ľúto, ale napriek maximálnemu úsiliu lekárov a všetkých zdravotníkov Národného ústavu detských chorôb, ktorí sa o dieťa starali, sa život chlapčeka nepodarilo zachrániť,“ uviedla hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.

Do nemocnice chlapca prijali v sobotu s poškodením centrálnej nervovej sústavy. Pravdepodobne sa nakazil smrteľnou baktériou slzovičkou zhubnou, ktorá je známa aj ako "mozog požierajúca améba". Zatiaľ nie je jasné, či sa nakazil počas plaveckého výcviku na kúpalisku Vadaš v Štúrove, kde bol začiatkom júna. Výsledky testov budú známe v piatok 20. júna.

„Pri takýchto laboratórnych vyšetreniach je potrebné dodržať špecifický postup, ktorý trvá päť až sedem dní, čo je čas, dokedy budú známe definitívne výsledky z prvých odobratých vzoriek. Aj keď je to časovo náročný proces, ide o nevyhnutný postup pri takom citlivom type analýzy, pretože zisťujeme prítomnosť zriedkavého mikroorganizmu, ktorý sa vo vodách môže vyskytovať vo veľmi malom množstve,“ uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky.

Kúpalisko zostáva zatvorené

Areál termálneho kúpaliska bol pôvodne zatvorený od nedele do pondelka z dôvodu preventívnych opatrení. Nariadil ich Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch. Ani v utorok však kúpalisko svoje brány neotvorilo. Podľa posledných informácií bude zatvorené až do piatka. „Pre nás je veľmi dôležité, aby sa tu každý cítil bezpečne, a preto aj plne spolupracujeme s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Nemáme o tom vedomosti, že by bol ďalší prípad na Slovensku,“ povedala vedúca oddelenia marketingu kúpaliska Vadaš Lívia Németh.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu budú úrady verejného zdravotníctva okrem pravidelných kontrol kúpalísk a odberov vzoriek vôd z bazénov vykonávať aj mimoriadne odbery bazénových vôd na prítomnosť améb,“ informovala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

Améba požierajúca mozog

Infekcia mozgu mikroorganizmom všeobecne známym ako "améba požierajúca mozog", je veľmi zriedkavá, no môže byť smrteľná, uvádzajú odborníci na portáli ScienceAlert. Dotyčný patogén sa nazýva Naegleria fowleri. Môže spôsobiť často nevyliečiteľnú infekciu nazývanú primárna amébová meningoencefalitída. Toto ochorenie spôsobilo stovky smrteľných infekcií v niekoľkých krajinách. Najčastejšie sú postihnutí mladí muži a priemerný vek infikovaných je 12 rokov. Tento patogén je mikroskopický jednobunkový organizmus, ktorý sa bežne vyskytuje v sladkých vodách, pričom sa mu darí vo vyšších teplotách vody v rozmedzí od 25 °C do 40 °C.

Môže žiť v teplých sladkých vodách, riekach, horúcich prameňoch, potokoch, bazénoch alebo jazerách. Neprežije v slanej vode ani v správne dezinfikovanej sladkej vode s chlórom.

Toto ochorenie má veľmi nezvyčajnú cestu infekcie. Nemôžete sa nakaziť pitím kontaminovanej vody. Môže infikovať mozog osoby len vtedy, keď sa voda vdýchne do nosa a nosových priechodov. To umožňuje amébe prejsť cez nosové tkanivo a infikovať mozog a centrálny nervový systém.

Infekcie sú veľmi zriedkavé, ale sú smrteľne vážne, pretože infekciu prežilo len niekoľko ľudí.