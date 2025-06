Nad hlavami im lietali rakety! Prví Slováci z Blízkeho východu sú doma: FOTO Emócie a veľké privítanie od ministrov

V Bratislave pristálo evakuačné lietadlo z Jordánska (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pocit úľavy a radosti. Prví Slováci z krízovej oblasti na Blízkom východe sú už na Slovensku. V pondelok večer prileteli evakuačným letom na letisko Milana Rastilava Štefánika v Bratislave a spolu s nimi aj ďalších 25 turistov z iných krajín. Na letisku ich vítali slovenskí ministri Juraj Blanár, Matúš Šutaj Eštok a Robert Kaliňák. Ďalší repatriačný let sa očakáva už dnes.

Prví Slováci sú už doma. Na Slovensko v pondelok pricestovali z krízovej oblasti Blízkeho východu prví evakuovaní občania SR spolu s občanmi ďalších krajín. Evakuačným letom prišlo 30 Slovákov, z toho 25 turistov, piati boli zamestnanci slovenského veľvyslanectva. Medzi repatriantami boli aj občania Poľska, Česka, Slovinska, Rakúska, Estónska, Španielska a Malajzie. Na tlačovej konferencii po prílete o tom informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Ozrejmil, že ďalšie evakuačné lety budú nasledujúce dni.

Zľava Matúš Šutaj Eštok, Juraj Blanár a Robert Kaliňák, ktorí na letisku vítali repatriantov z Blízkeho východu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Som úprimne hrdý na to, že dva útvary Ministerstva vnútra SR – Letecký útvar a sekcia krízového riadenia vytvorili a koordinujú modul, ktorý dnes pomáha slovenským občanom, ale aj štátnym príslušníkom iných krajín a tým zároveň výrazne zvyšuje kredit Slovenskej republiky v rámci EÚ," doplnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

"Pripravujeme už ďalší let v utorok (17.6.), ktorého by sa mali zúčastniť tak občania Slovenskej republiky, ktorí sa nám ešte stále hlásia, ale rovnako občania Rakúska, Česka, Maďarska, Lotyšska a Francúzska," priblížil Blanár. Dodal, že v stredu (18. 6.) budú repatriovať rodinných príslušníkov diplomatov, ktorí sú ešte v Tel Avive, spolu s občanmi Španielska, Rumunska, Talianska a Lotyšska, Rakúska, Česka, Maďarska a Holandska.

(Zdroj: Tlačový odbor MV SR)

Minister vnútra dodal, že v utorok sa v rámci operácie letí na Cyprus, v stredu sa uskutoční let do Ammánu. "Deväť úspešných operácií, ktoré máme v rámci EURACARE - flight and shelter. Verím, že v tomto budeme pokračovať aj naďalej," spresnil. Zároveň poďakoval zamestnancom zastupiteľského úradu v Izraeli pri koordinácii evakuácie.

Na Slovensko pricestovali prví evakuovaní občania z krízovej oblasti Blízkeho východu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Slovenky prežívali strach a stres, nad hlavami im lietali rakety

Kameň zo srdca, že sa živé a zdravé dostali domov, padol okrem iných aj dvom dievčatám zo Šaštína, ktoré boli na Blízkom východe pozerať krásy Jordánska. Nakoniec sa však ocitli priamo vo vojenskom konflikte a nad hlavami im prelietali rakety.

"Panoval v nás strach, lebo bol uzatvorený vzdušný priestor, takže nám zrušili aj letenku, nemali sme sa ako dostať domov. Nebolo to nič príjemné," povedala Veronika pre TV Markíza. "Bol tam strach a stres, je to neopísateľné," zareagovala Lily. Obe sú rady, že sú späť na Slovensku. "Ja si osobne neviem predstaviť, že by som tam ostala," dodala Veronika.

Na Blízkom východe aktuálne operuje lietadlo ministerstva obrany

Ako informoval tlačový odbor MV SR, návrat slovenských občanov do vlasti sa darí aj v najnáročnejších podmienkach vďaka profesionálnej spolupráci Leteckého útvaru MV SR, sekcie krízového riadenia a humanitárnych partnerov – Asociácii samaritánov SR a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka a Rakúska v rámci certifikovaného modulu EURACARE Flight & Shelter.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) priblížil, že aktuálne v priestore Blízkeho východu operuje lietadlo ministerstva obrany, ktoré naďalej robí evakuačné lety z Jordánska smerom na Cyprus. "Tam vlastne príde v utorok vyzdvihnúť časť ďalších pasažierov, takisto zloženú z viacerých národov, či už Slovákov, Čechov alebo Maďarov a ďalších krajín," ozrejmil.

Sériu repatriačných letov z jordánskeho Ammánu a cyperskej Larnaky realizuje v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v regióne Blízkeho východu a nedostatočnými kapacitami komerčného letového spojenia do Európy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako hlavný partner Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.