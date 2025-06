Polícia v Prešove obvinila 36-ročného muža z vydierania

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

„Udrel ho do tváre, vytrhol mu kľúče zo zapaľovania vozidla, pričom kričal, že chce svoje peniaze. Teleskopickým obuškom udrel vodiča po ramene a povedal mu, že pôjdu spolu do banky, tam vyberie peniaze a vráti mu ich. Muž vzal vodičovi aj mobilný telefón. V banke vystrašený vodič požiadal pracovníčku o privolanie pomoci,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka 36-ročného muža zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.