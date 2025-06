Ministerstvo vnútra si na hasenie lesných požiarov počas leta prenajme vrtuľník

(Zdroj: SITA/AP Photo/Dar Yasin)

„Uzatvorili sme zmluvu na prevádzkovateľa hasičskej techniky vo vyšších nadmorských výškach. Aj nedávno sme sa presvedčili, aké je naše lesné bohatstvo veľmi krehké, ako veľmi rýchlo v súčasných meniacich sa klimatických podmienkach môže dôjsť k požiarom veľkého rozsahu, ako to bolo v Bobroveckej doline, nad Štiavnikom. Klimatické podmienky a suchá sezóna sú naozaj veľkou výzvou, ktorú musíme riešiť,“ skonštatovala Kurilovská s tým, že vrtuľník bude hasičom k dispozícii od 1. júla do 10. septembra, teda počas letnej sezóny, keď je riziko vzniku lesných požiarov najvyššie.

Kapacita 3-tisíc litrov

Bambi vak pod vrtuľníkom má kapacitu 3000 litrov. Okrem hasenia bude môcť leteckú techniku rezort využívať aj v rámci civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a napríklad aj pri zásahoch Horskej záchrannej služby. K dispozícii bude aj na potreby iných štátov Európy.

„Vrtuľník bude v pohotovosti približne medzi 5.00 a 21.00 h. Túto službu od rovnakého prevádzkovateľa už využíva aj Česká republika, podobne to funguje aj v Taliansku či Grécku,“ dodal prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič. Potvrdil, že cieľom je do štyroch rokov zabezpečiť z európskych fondov pre hasičov vlastnú leteckú techniku. Na projekt je podľa neho alokovaných 32 miliónov eur. „Na ten čas, zatiaľ štyri roky, máme zabezpečený rámcovou zmluvou prenájom leteckej techniky. Bude sa predlžovať každý rok,“ vysvetlil. HaZZ má zároveň na letecké hasenie podpísané memorandum o spolupráci aj s Ozbrojenými silami SR.

Zástupca veliteľa modulu leteckého hasenia Richard Rehák potvrdil, že vrtuľník bude mať základňu v Poprade, pričom posádka musí splniť nasadenie na ktoromkoľvek mieste na Slovensku do dvoch hodín od výzvy. „K tým najexponovanejším miestam, ako sú Vysoké, Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá a Veľká Fatra, sa popradské letisko ukázalo ako to najlepšie, čo máme, aj z toho logistického hľadiska,“ zdôvodnil. Hasičov čaká v tejto súvislosti aj výcvik. „Týmto projektom riešime nedostatok vrtuľníkovej a leteckej kapacity ministerstva vnútra a je to skvelý príklad čerpania európskych prostriedkov,“ uzavrela štátna tajomníčka.