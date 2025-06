O pár hodín príde ZMENA počasia: Pripravte sa na dážď, búrky, TU sa ochladí aj o 14 °C! Hrozia prívalové povodne

Ilustračné foto (Zdroj: Počasie & Radar, Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov)

BRATISLAVA - Čaká nás ďalšia zmena v počasí. Už dnes treba očakávať citeľné ochladenie, ktoré prinesie do našej oblasti studený front. Na niektorých miestach sa vyskytnú zrážky a búrky, pri ktorých hrozia bleskové povodne.

"Zvlnený studený front, spojený s tlakovou nížou so stredom nad južnou Škandináviou, pomaly postupuje cez naše územie smerom na východ. Za ním sa od západu začne rozširovať do našej oblasti výbežok tlakovej výše," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Pred nami je tak výrazná zmena v podobe ochladenia a zrážok.

Tento studený front včera prinášal intenzívne búrky do Česka a do Nemecka a dnes sa dotkne aj nášho územia. Ako však informuje portál o počasí iMeteo.sk, búrky majú byť výrazne slabšie ako v susedných krajinách, no pomerne výrazné bude ochladenie, ktoré nás čaká.

Prvé zrážky a búrky už popoludní, poriadne sa ochladí

Prvé zrážky by sa mali vyskytovať v oblasti západného Slovenska už popoludní. Pôjde o prehánky a ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky. Na západnom Slovensku počas dnešného dňa pocítime predovšetkým ochladenie, kvôli ktorému klesnú teploty oproti včerajšiemu dňu aj o 14 stupňov Celzia.

RADAR Predpodkladané búrky o 15.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

Ťažisko búrkovej situácie sa dnes očakáva na strednom a predovšetkým na východnom Slovensku, pričom prvé búrky sa začnú vyskytovať už krátko po 12.00 h. Meteorológovia vydali pre tieto oblasti výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktoré potrvajú do 21.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Najskôr hrozia búrky predovšetkým na Liptove, na Spiši, na Horehroní a na Gemeri. Podľa iMeteo.sk tu hrozia nebezpečné stacionárne búrky, ktoré môžu priniesť prívalová zrážky a následne bleskové povodne. Neskôr popoludní sa ťažisko búrkovej situácie presunie nad východné Slovensko, kde hrozia predovšetkým krúpy a silnejšie nárazy vetra. Búrky tu budú pretrvávať až do neskorších večerných hodín.

RADAR Predpodkladané búrky o 16.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

RADAR Predpodkladané búrky o 17.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)