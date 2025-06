Navýšenie odmien za nadčasy problémy hasičov nevyrieši: Mikulec kritizuje návrh novely zákona

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Minister nerieši skutočné problémy hasičov. Nenavýšil im tarifné platy a nové opatrenie, podľa ktorého budú hasiči vykonávať nadčasovú službu len so svojím súhlasom, je nedostatočné. Nerieši totiž otázku, ako bude zabezpečené pokrytie služieb v prípade, že hasiči nadčasy odmietnu,“ konštatuje Mikulec pripomínajúc, že práca v maximálnom rozsahu 48 hodín týždenne je ukotvená v medzinárodných dohodách, ktoré majú nadradenosť pred národnou legislatívou.

Za ďalší vážny problém považuje, že hasiči podávajú žaloby za nepreplatený čas strávený v službe. Novela podľa neho túto situáciu nijako nerieši. Systémovým riešením by bola zmena zmennosti z 24-hodinových na 12-hodinové služby. Zároveň však priznáva, že až 90 percent hasičov si zmenu zmennosti neželá. Upozorňuje tiež, že pilotný projekt 12-hodinového pracovného cyklu, ktorý v minulosti skúšali, ukázal, že Slovensko by v takom prípade muselo navýšiť počet profesionálnych hasičov približne o 700.

Novela prináša zmeny v odmeňovaní a rozsahu práce

Vláda vo štvrtok schválila návrh novely zákona o HaZZ. Vyplýva z neho, že hasiči by po novom mohli odpracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Viac by mali pracovať, iba ak na to udelia zboru súhlas. Legislatívna zmena zároveň môže zvýšiť peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť. Počas pracovných dní by hasiči mohli dostať namiesto 15 percent 50 percent zo sumy príslušnej časti ich platov. Náhrada by mohla byť počas dní pracovného pokoja namiesto doterajších 30 percent 100 percent.

Ministerstvo vnútra SR tento návrh predložilo v reakcii na aktuálne súdne spory hasičov so štátom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce návrh predložiť na aktuálnu schôdzu Národnej rady SR. V prípade, že novela zákona prejde legislatívnym konaním, do účinnosti vstúpi od 1. júla 2025.