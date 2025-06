Dvanásť organizácií vyzýva poslancov parlamentu, aby nehlasovali za návrh novely ústavy

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Koalícia ďalej upozorňuje, že prijatím návrhu by sa Slovensko zásadným spôsobom vzdialilo kľúčovým zásadám dodržiavania demokratických princípov a vlastných záväzkov. „Práve štátna moc je historicky najväčším porušovateľom ľudských práv. Preto bol vytvorený medzinárodný systém ochrany našich práv prostredníctvom ľudskoprávnych dohovorov a na ne naviazaných ochranných systémov. Medzinárodné dohovory chránili zraniteľných ľudí aj vtedy, keď vnútroštátne, respektíve systémy poskytovali len nízky štandard ochrany ich práv,“ vysvetľuje ľudskoprávna koalícia. Tento systém ochrany chce podľa nej poslať vládna koalícia s vopred deklarovanou podporou KDH a Kresťanskej únie na vedľajšiu koľaj. Organizácie to označili za vedomý a zákerný akt, ktorý smeruje k odstrihnutiu Slovenska od systému a štruktúr medzinárodnej ochrany ľudských práv. Ide podľa nich aj o útok na samotnú Ústavu Slovenskej republiky.

Mimoriadne znepokojivé

Ľudskoprávna koalícia vysvetľuje, že návrh napríklad umožní prostredníctvom „rodičovského súhlasu“ akejkoľvek domácej politickej väčšine odkláňať výučbu na školách od zásady nediskriminácie. Predpokladajú tiež, že návrh môže obsahovať aj široko formulované právo na výhradu vo svedomí, čo považujú za mimoriadne znepokojivé. „Návrh manipulatívne zužuje definíciu toho, čo je rodina, a zároveň sa pokúša presadiť ústavnú definíciu, kto je plnohodnotným človekom,“ dodala ľudskoprávna koalícia.

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má takisto dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.