Z trhu okamžite stiahli NEBEZPEČNÚ potravinu: Skontrolujte si kuchyne, v predaji bola už len časť!

V rámci úradnej kontroly potravín vykonali inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky v prevádzke Kaufland SR v Nových Zámkoch odber vzorky z výrobku "Fazuľa farebná maslová", s dátumom výroby 10. 4. 2025, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 10. 4. 2026, pôvodom z Číny.

"Vo vyšetrovanej vzorke bola zistený prekročený maximálny limit kadmia 0,249 mg/kg (max. 0,04 mg/kg). Nevyhovujúca surovina bola dodaná z Číny v množstve 37-tisíc kg od dodávateľa Kunming New Start Trading Co., LTD, No.4-5, Xiniu Longtan Village Haizi, FTZ, Kunming, Yunnan, Čína do baliarne spoločnosti Marianna Konrádová MARIANNA, Bernoláková 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji," priblížila inšpekcia.

ŠVPS dodáva, že 10. apríla 2025 bolo zabalených 6 903 kg suroviny s dátumom minimálnej trvanlivosti do 10. 4. 2026, ktoré boli distribuované odberateľom v rámci Slovenska. Inšpektori nariadili predmetný výrobok stiahnuť z trhu a informovať odberateľov. "Baliareň Marianna Konrádová MARIANNA stiahla z predaja celkovo 2388,50 kg," informuje inšpekcia.

Kadmium sa v ľudskom organizme najviac ukladá v obličkách a spôsobuje chronickú toxicitu, ale často je tiež popisovaný vplyv kadmia na hustotu kostí a kardiovaskulárny systém, informuje ÚVZ SR. Na základe štúdií vykonaných na ľuďoch a zvieratách sú kadmium a jeho zlúčeniny klasifikované ako karcinogénne pre človeka.

