Vodiča neodradil ani zákaz šoférovania: V Košiciach havaroval opitý motocykista

KOŠICE - Vodiča neodradil ani zákaz šoférovania, havaroval opitý na motocykli. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že vodič v nedeľu nezvládol jazdu v smere z Košíc do obce Zdoba.

„Pred križovatkou s ulicou Borievkovou prešiel do protismeru a zišiel mimo vozovky, kde spadol do krovia a zostal ležať. Pri nehode utrpel vážne poranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu,“ uviedla polícia s tým, že dychová skúška odhalila u vodiča 1,85 promile alkoholu. Následnou lustráciou policajti zistili, že vodič mal až do decembra 2029 súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá.

Vodičovi následne obmedzili osobnú slobodu a o ďalšom postupe sa rozhodne na základe výsledkov vyšetrovania.