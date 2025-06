Rusko nie je agresor, vyhlásil Danko: TOTO označil za Boží zázrak! O predčasných voľbách nepočul

To, čo si dovolil s referendom Pellegrini, si nedovolila ani Čaputová, tvrdí Danko (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Voľby by nemali byť naťahované

„Ľudia by mali voliť v jeden deň, voľby nemôžu by naťahované,“ skonštatoval Danko. Problém podľa neho spočíva v tom, že voliči zo zahraničia nemajú pri rozhodovaní všetky informácie a súvislosti tak, ako ich majú voliči na Slovensku, ktorí sa rozhodujú v deň konania volieb. Ľudia by preto mali voliť v jeden deň, na základe kompletných informácií, aj čo sa predvolebnej kampane týka. Priznáva však, že pri téme volieb je veľa otázok, o ktorých sa treba baviť vrátane otázky stability politických strán, prekrúžkovania či toho, aby si politik stál za tým, čo hovorí.

Rusko nie je agresor, vyhlásil Danko

Uznesenie o protiruských sankciách, ktoré prešlo parlamentom, označil Danko v relácii Politika 24 za Boží zázrak či Božiu vôľu. Podľa vlastných slov dúfal, že uznesenie prejde, videl však taktiku opozície i koalície, preto si tým nebol istý. Verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude týmto uznesením riadiť, pretože podľa neho sankcie proti Rusku oslabujú európsku aj slovenskú ekonomiku. Priznal, že nikto nevie, ako bude premiér hlasovať, no podotkol, že politikom to však vždy vo voľbách voliči spočítajú.

"Chceli sme, aby premiér zadal aj noty, napríklad Jurajovi Blanára, ministrovi zahraničných vecí, ktorý v OSN ticho súhlasil, aby náš zástupca povedal, že Rusko je dokonca agresor alebo 17 sankcií, ktoré sú prijaté," vyhlásil Danko, ktorý na otázku moderátorky, či Rusko nie je agresor, uviedol že "aj OSN jasne povedala, že nie." "Rešpektujeme medzinárodné inštitúcie a v každom prípade to bol aj predmet sporu pána Harabina, ktorého súd na základe toho, že nie je Rusko agresor, oslobodil. Takže treba vychádzať z faktov. Viete, niekedy sa nám nemusia páčiť rozhodnutia niektorých inštitúcií, ale musíme ich rešpektovať tak ako ja. Rešpektujem rozhodnutie prezidenta o vypísaní referenda, ale budem k tomu vyjadrovať svoj názor a vrátim sa k tej podstate: bola to taká Božia vôľa," povedal.

Zopakoval, že prezident SR Peter Pellegrini sa mal v súvislosti s referendom o protiruských sankciách obrátiť sa na Ústavný súd SR. Avšak to, čo schválil v tomto smere parlament, nahrádza cieľ referenda. „Principiálna vec je byť proti ruským sankciám, a to sa nám podarilo,“ poznamenal Danko.

O predčasných voľbách zatiaľ nepočul

O tom, či budú na jar predčasné voľby, Danko nepočul. Podľa neho to zatiaľ nevyzerá, že by šiel Hlas-SD do vlády s opozíciou. Predčasné voľby by boli podľa neho len zbožným želaním opozície. Priznáva, že niekedy idú na hranu, ale vždy sa vedia dohodnúť. Podľa neho vláda vydrží, rovnako aj v to, že zostavia nový štátny rozpočet. Bude proti tomu, aby ľudia platili vyššie dane, samosprávy by však mali mať možnosť zdaňovať napríklad veľké reťazce, aby prispievali napríklad na šport či kultúru. Hovorí o potrebe nastavenia daňového systému, ale nie tak, „aby sme nezabili ekonomiku“.

Danko tiež kritizoval prezidenta, že hovoril o skokovom náraste výdavkov na obranu. Prevoz busty z Levoče označil za pseudokauzu a zástupnú tému. S ministrami Tomášom Tarabom a Martinou Šimkovičovou (obaja nominanti SNS) pravidelne komunikuje, sú tiež pozvaní aj na snem. Zopakoval však, že na kandidátnu listinu bude dávať v budúcnosti už len členov strany.