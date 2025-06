Vodiči, o niekoľko hodín to vypukne! Obojsmerná uzávera D1 pri Bratislave: MAPA obchádzkových trás

Obmedzenie na D1 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj, NDS)

BRATISLAVA - Vodičov čakajú pri Bratislave ďalšie výrazné dopravné obmedzenia. Tento víkend prebehne betonáž jedného z mostných objektov nad diaľnicou D1. Práce si vyžiadajú obojsmernú, dominantne nočnú uzávierku úseku. Vypukne to už o pár hodín.

Za Bratislavou pokračuje rekonštrukčná etapa niekoľko desaťročí starej diaľnice D1. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), v sobotu (7. 6.) prebehne betonáž mosta, ktorý spája obce Ivanka pri Dunaji a Chorvátsky Grob. Pre zníženie dopadu na komfort motoristov práce prebehnú dominantne počas sobotnej noci. "Z projektu rekonštrukcie a modernizácie úseku už dnes benefitujú ako motoristi, tak obyvatelia hlavného mesta. Vďaka čiastočnému prepojeniu D4 a D1 sa napríklad podarilo presunúť tranzit z Bratislavy na obchvat," podotkol Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

Bratislavská krajská polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, že od soboty (7. 6.) v čase od 20.00 h do 12.00 h nedele (8. 6.) bude diaľnica D1 z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na križovatke diaľnice D1 a D4 obojsmerne uzavretá. "V smere od Bratislavy bude uzavretý úsek od BA - Zlaté Piesky po križovatku Bernolákovo, v smere do Bratislavy od Senca po BA - Zlaté Piesky. Obchádzková trasa bude viesť po št. ceste I/61 (Stará Senecká cesta)," informovala polícia a zverejnila mapu. Vodičov žiada o zhovievavosť a trpezlivosť.

Obojstranná uzávera je nevyhnutná, tvrdí NDS

Pre zaistenie bezpečnosti motoristov aj pracovníkov na stavbe je podľa NDS obojsmerná uzávera diaľnice nevyhnutná. Desiatky pracovníkov a ťažké mechanizmy by nemohli pracovať, ak by nedošlo k celkovej uzávere diaľnice. Práce by mohli skomplikovať len intenzívne dažde.

Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku, tvrdí NDS. "Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica, ktorú západoslovenský región nevyhnutne potrebuje. Prepojenie obchvatu a D1 už dnes odbremeňuje hlavné mesto najmä od tranzitnej dopravy. Len za marec a apríl už dokončená vetva z D4 na D1 odklonila z Bratislavy viac ako 40-tisíc nákladných vozidiel, čo znížilo hluk a znečistenie ovzdušia z dopravy v meste. Len pred pár týždňami sa odovzdala motoristom aj vetva Zlaté Piesky – Jarovce. Nová vetva zjednodušuje život najmä obyvateľom východnej časti hlavného mesta, ktorí sa môžu omnoho komfortnejšie napojiť na obchvat Bratislavy," uviedla NDS.