Zrušenie 17. novembra ako voľného dňa je podľa Lubelcovej politickým rozhodnutím

BRATISLAVA - Zrušenie Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. november) ako dňa pracovného pokoja je politickým rozhodnutím. Myslí si to sociologička z Univerzity Komenského v Bratislave Gabriela Lubelcová. Ako dodala, symbolická hodnota štátneho sviatku sa zachováva iba vtedy, ak je naplnený obsahom a sprevádzaný verejnými aktivitami.

„Je to predovšetkým prezentácia nejakého politického postoja k tomu, ktoré hodnoty a ktoré historické udalosti sa pokladajú za významné a kľúčové,“ podotkla Lubelcová. Dodala, že ak si 17. november prestane verejnosť či politickí lídri pripomínať, môže sa stať že sa začne na štátny sviatok zabúdať.

Ako vysvetlila, rozhodujúce je, ako spoločnosť k štátnym sviatkom pristupuje a aké spoločenské akcie sa pri ich príležitosti organizujú. Nestačí len formálne uznanie - význam sviatku by sa mal aktívne pripomínať naprieč verejným priestorom. „Ak je to spojené s nejakými aktivitami, tak potom sa tá symbolická hodnota pretavuje aj do budovania povedomia verejnosti o sviatku a jeho význame,“ doplnila.

Štátny sviatok by nemal byť len dňom pracovného pokoja

Podľa Lubelcovej by štátny sviatok nemal byť len dňom pracovného pokoja, ale aj príležitosťou na pripomenutie si významnej udalosti, ktorá za ním stojí. Ak takýto obsah chýba, jeho symbolická hodnota sa vytráca. Ako príklad uviedla 1. máj, pri ktorom podľa nej už nie je jasné, aký má pre spoločnosť význam. „Pokiaľ je to bez nejakého obsahu, tak je to veľmi problematické,“ poznamenala.

Koaličné strany v rámci konsolidácie súhlasili, že 17. november by nemusel byť spojený s dňom pracovného pokoja. Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.