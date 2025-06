Vodiči, počkáte si v kolónach: Doprava v Bratislave a okolí sa komplikuje

(Zdroj: Getty Images)

Na Račianskej ulici v Bratislave smerom do centra sa vodiči zdržia asi 20 minút. V bratislavskej Mlynskej doline smerom na Patrónku si počkajú 15 minút. Desaťminútové kolóny sú na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých pieskov a na nábreží za mostom Lanfranconi smerom do centra. Vodiči si 15 minút postoja na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, rovnako v Rovinke smerom do Bratislavy.