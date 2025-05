Slovensko musí do júna 2026 prijať smernicu EÚ o rovnakom odmeňovaní žien a mužov: Zamestnávateľov čakajú zmeny

Ilustračné foto

BARTISLAVA - Slovensko bude musieť do 7. júna 2026 prijať európsku smernicu o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Tým vzniknú aj nové povinnosti pre zamestnávateľov, na ktoré by sa mali pripraviť už v predstihu. Upozornili na to odborníci z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.