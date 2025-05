Huliak chce stavať maštale pri osadách: Rómovia potrebujú systém, nie hlúpe nápady, odkazuje mu Ostrihoňová

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister Rudolf Huliak sa na sneme Združenia miest a obcí Slovenska pochválil plánmi na podporu rozvoja vidieka, turizmu a zamestnanosti. Riešenie vidí aj v tzv. agroturizme, ktorý by podľa neho mohol pomôcť pri prípadnom útlme automobilového priemyslu. „Vidiecky turizmus má obrovský potenciál na oživenie miestnych ekonomík, tvorbu pracovných príležitostí, podporu malých drobných podnikateľov v oblasti upomienkových predmetov, suvenírov a šikovnej ľudovej tvorby,“ povedal Huliak, cituje ho portál Euractiv.

Pozornosť vzbudil Huliakov návrh riešenia postavený na zamestnávaní ľudí z marginalizovaných komunít v poľnohospodárstve, pričom z kontextu jeho ďalších slov vysvitlo, že má na mysli marginalizované rómske komunity. „Každý človek vie to prasa ráno nachovať a vyčistiť spod neho a v rámci dňa by si dokázali postaviť príbytky, z toho stavebného materiálu a pod stavebným dozorom, ktorý by na to dal štát. A takisto samozrejme potom dobytok obriadiť aj večer,“ vysvetlil.

Minister Rudolf Huliak predstavil novú výzvu pre malé obce, týka sa rozvoju cestovného ruchu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O rómskych komunitách sa minister vyjadril, že ide o „komunitu ľudí, ktorí sú vyslovene nákladom pre spoločnosť.“ Toto tvrdenie neskôr zopakoval s tým, že jeho návrh má za cieľ túto skupinu zapojiť do hospodárstva. „Toto by bolo doslova a do písmena cestou, ako túto komunitu zapojiť do hospodárstva tak, že by nebola len nákladovou položkou, ale začali by nejakým spôsobom prispievať do národného hospodárstva,“ dodal Huliak.

Rómovia potrebujú podľa Ostihoňovej systém, nie hlúpe nápady

Na Huliakove vyjadrenia reagovala na Instagrame europoslankyňa Veronika Ostrihoňová (PS). „Pán Huliak, opäť vám nesedia fakty, o forme ani nehovorím. Marginalizované rómske komunity nie sú nákladová položka, ale ľudia. Ľudia, ktorí od štátu potrebujú systémové riešenia, efektívne využitie európskych fondov a vzájomnú spoluprácu ministerstiev. Nie rasizmus, kolektívnu vinu a hlúpe nápady,“ uviedla europoslankyňa.

Minister tiež kritizoval doterajšie využitie európskych fondov určených na podporu rómskych komunít, ktoré označil za „absolútne neúčelné“ a „premrhané miliardy eur“. Podľa údajov, ktoré pripomína portál Euractiv, však Huliak narábal s nepresnými číslami. K rómskej národnosti sa podľa sčítania obyvateľstva v roku 2021 prihlásilo menej než 160-tisíc ľudí. Atlas rómskych komunít, ktorý ponúka realistickejší pohľad, odhaduje počet Rómov na Slovensku na približne 440-tisíc.