Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o transakčnej dani: Pokračovať budú v piatok

Národniari v novele zákona o dani z finančných transakcií navrhujú, aby sa táto daň od októbra zrušila pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur. Vo vládnej koalícii nie je dohoda na týchto zmenách, podporuje ich však opozícia. Ak by návrh prešiel do druhého čítania, definitívne by sa o ňom malo rozhodnúť na septembrovej schôdzi parlamentu.

V piatok ráno by mali poslanci začať rokovanie

V piatok ráno by mali poslanci začať rokovanie sériou návrhov z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ide o novelu Trestného zákona a zákona o Justičnej akadémii, ale aj zákona o konkurze a reštrukturalizácii či zákona o sudcoch a prísediacich. V piatok poslanci hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (3. 6.).