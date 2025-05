Vláda bude rokovať o rozšírení kurzarbeitu či zvýšení kapacít základných škôl

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Firmy by mohli dostať od štátu podporu aj v súvislosti s americkými clami, a to rozšírením vonkajších faktorov o nepredvídateľné mimoriadne situácie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit), z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) by zároveň mal požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.