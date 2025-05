Nová trhlina v koalícii? Na výbore potopili spornú novelu z dielne Kuffovcov z SNS, pozrite na tie reakcie opozície!

Výbor neodobril novelu z dielne Kuffovcov. (Zdroj: Facebook/Alojz Hlina, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann)

Výbor však tvorí len prvotnú inštanciu a odporúčanie pre parlament v tom kontexte, či odporúčajú alebo neodporúčajú zákon schváliť, takže jeho podpora ešte nemusí byť fatálne ukončená. Avšak, už len fakt, že ho nepodporila ani časť koaličných poslancov svedčí o tom, že nastali isté trhliny a nedôvera v zákon.

Výsledok sa dostavil v tej podobe, že poslanci neodobrili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne koaličnej SNS.

Zákon upravuje to, čo sa smie a nesmie v chránených územiach

Členovia výboru neschválili uznesenie, ktorým mali odporučiť poslancom parlamentu, aby novelu schválili v pléne. Proti hlasovali opoziční poslanci a koaliční sa zdržali. Novela z dielne poslancov za SNS je v parlamente v druhom čítaní. Upravuje aktivity, ktoré sú povolené alebo zakázané v chránených územiach.

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Návrh bol terčom kritiky niekoľko desiatok odborníkov

Predkladatelia ňou chcú posilniť ochranu vlastníckeho práva, zabezpečiť proporcionalitu v zásahoch do práv súkromných vlastníkov a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť právnych procesov v oblasti ochrany prírody. Návrh kritizovalo a vystúpilo proti nemu vyše 200 vedcov. Namietali legislatívne zmeny a hovorili o tom, že ohrozujú životné prostredie aj základy demokratického štátu. Vyzvali na jeho stiahnutie z rokovania parlamentu.

Budete kontrolovať aj deti v škole v prírode? Vysmieval sa legislatíve Hlina

Počas samotného výboru aj jeden z jeho členov, Alojz Hlina z SaS, priamo a ironizujúco kritizoval znenie zákona s tým, že sa spýtal, či budú poskytovať písomný súhlas do vstupu do chránenej oblasti aj učiteľky s deťmi, ktoré v tej-ktorej oblasti sú v rámci rôznych zájazdov či výletov. "Deti potrebujú veľa vnímať a chodiť do prírody. Veľa dobrých ľudí robí veľa dobrých vecí. Ide o tábory a podobné verejné veci v rámci spoznávania prírody. Chodia po lúkach. Nevedia, že tam a tam je hranica a že toto je Fera Mrkvičku a toto je Joža Mrkvičku," popisoval dôsledky zákona Hlina, ktorý sa obáva, že by k sankciám mohlo dochádzať aj pri obyčajných prechádzkach prírodou.

Náš tlak mal zmysel, chváli sa Stohlová

Po zastavení tejto legislatívnej inciatívy sa ozvala aj ďalšia členka výboru Tamara Stohlová z Progresívneho Slovenska. "Zastavili sme Kuffovu novelu ochrany prírody vo výbore! Babráckosť štátneho tajomníka nemôže byť jasnejšia. Náš tlak mal zmysel!" pochválila sa na sociálnej sieti Stohlová.

Zastavili sme Kuffovu novelu ochrany prírody vo výbore! Babráckosť štátneho tajomníka nemôže byť jasnejšia. Náš tlak mal zmysel! Posted by Tamara Stohlová • poslankyňa NR SR on Tuesday, May 27, 2025

"Zákon neprešiel výborom, to znamená, že výbor parlamentu odporučil tento zákon neschváliť. Takže v tejto podobe takmer isto neprejde. Stále však zatiaľ ostáva v parlamente a môžu ho upraviť pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré zreflektujú rozsiahle pripomienky, napríklad úradu vlády, ktoré by určite boli zlepšením. Alebo ho predkladatelia môžu stiahnúť. Ale v tej najškodlivejšej verzii neprejde," očakáva Stohlová.