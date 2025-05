Šaško trvá na potrebe zmien v liekovej politike a efektívnom využívaní financií

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

„Odkedy som sem nastúpil, som v oblasti liekovej politiky trval na tom, aby boli pripravené veľmi konkrétne kroky, aby sme naplnili to základné a absolútne legitímne očakávanie slovenského pacienta, aby malo čo najviac pacientov prístup k čo najkvalitnejšej liečbe a čo najkvalitnejším liekom a tie zdroje, ktoré sa v systéme často strácajú ako v nejakej čiernej diere neefektivity, sa vrátili späť do systému a každé jedno euro bolo využívané čo najefektívnejšie,“ uviedol minister. Opätovne pripomenul, že na neefektivitu aktuálneho systému upozornili viaceré inštitúcie, naposledy Najvyšší kontrolný úrad SR.

Šaško deklaroval, že rezort na zmene liekovej politiky postupne pracuje. Opakovane ubezpečil, že pri novej vyhláške k zaraďovaniu liekov do systému úhrad nechce nikto šetriť na pacientoch. „My teraz budeme veľmi intenzívne rokovať s odborníkmi a hneď, ako prídeme s konkrétnym návrhom riešenia, tak sa tu opäť postavíme. Ja rátam, že to nebude dlho trvať a predložíme veľmi systematické riešenie. (...) Do toho momentu chcem ešte raz všetkých pacientov upokojiť, nemusíte sa ničoho báť, nikto nebude siahať na liečbu, na ktorú ste zvyknutí, nikto na vás nebude šetriť, práve naopak,“ povedal minister.

Rezort zdravotníctva navrhoval od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varovali, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Šaško neskôr vyhlási, že o vyhláške sa bude rokovať a nevstúpi do platnosti, kým na nej nebude zhoda.