Kamenický nie je presvedčený o tom, že by sa mala transakčná daň upraviť, tvrdí Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nie je presvedčený o tom, že by malo dôjsť k zmene v transakčnej dani. Informoval o tom v pondelok Andrej Danko (SNS) po rokovaní s Kamenickým v súvislosti s návrhom SNS na oslobodenie živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur z transakčnej dane.

„Hľadám podporu ministra financií, chcem presvedčiť Roberta Fica (Smer-SD), že živnostníci a malé firmy by nemali platiť túto transakčnú daň. Súčasne dávame priestor Ministerstvu financií (MF) SR na vylepšenie tohto zákona,“ uviedol Danko s tým, že Kamenický potrebuje čas na diskusiu o tomto návrhu. Ak by prešlo prvé čítanie k tomuto návrhu, tak to podľa neho „nerozbije“ štátny rozpočet.

Tlačový brífing predsedu SNS Andreja Danka po skončení rokovania s ministrom financií (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Transakčná daň je podľa neho neefektívna, a preto ju treba zrušiť, keďže toto opatrenie ničí podnikanie ľudí na Slovensku. Zároveň sa ohradil, že návrh SNS na zmeny v transakčnej dani nie je porušením koaličnej zmluvy, keďže ho podali samostatne bez podpory akejkoľvek opozičnej strany. Dodal, že o návrhu diskutoval aj s predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom, kde vidí prienik podpory. Zo strany druhého koaličného partnera Smeru-SD však ešte nedostal finálne stanovisko.

Vie si predstaviť opatrenie s lepším prenosom dane z pridanej hodnoty

Ak by došlo k zrušeniu transakčnej dane, tak si vie predstaviť urobiť opatrenie s lepším prenosom dane z pridanej hodnoty (DPH), adresnosti dane z nehnuteľností či pri výdavkoch na strane štátu. „Máme opatrenia, kde sa to dá vykompenzovať a určite téma nestojí na tom, že teraz keby transakčná nám vypadne, tak sa zrúti rozpočet štátu, taká pozícia nie je. Peniaze v štáte sú, len sa strácajú na mnohých neadresných veciach,“ uzavrel Danko.

Okrem diskusie k návrhu SNS na oslobodenie malých firiem a živnostníkov z transakčnej dane diskutoval s Kamenickým aj o vytvorení pracovnej skupiny na zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok, kde sa zohľadnia aj špecifiká jednotlivých rezortov. Danko vzniesol výhrady napríklad k opatreniam v rámci zdravotníctva či dofinancovaní samospráv, kde si vie predstaviť uvoľnenie zdaňovania nehnuteľností pre samosprávy napríklad pri obchodných centrách.