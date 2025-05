Do školy prišiel s nožom a vyhrážal sa spolužiakom: Skončil v špecializovanom zariadení! TOTO tvrdí jeho matka

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Celé sa to udialo na jednej zo základných škôl v Humennom, hlavným aktérom bol 14-ročný chlapec, ktorý si do školy doniesol aj nôž. Jeho správanie, neprimerané gestá a slová vzbudili vážne obavy. Jednej zo spolužiačok povedal, že ju pichne, ďalšiemu spolužiakovi mal gestom ukážať, že ho podreže. Počas toho síce pri sebe nôž nemal, no v rovnaký deň mal v škole vreckový nožík, s ktorým sa chválil v triede. Informoval o tom portál noviny.sk.

Vecou sa už zaoberajú prešovskí policajti, ktorých zalarmovalo vedenie školy. "Boli prijaté trestné oznámenie. Išlo o podozrenie z trestného činu nebezpečné vyhrážanie, ktorého sa mal dopustiť žiak základnej školy, " informuje hovorkyňa Jana Ligdayová. Okrem toho zavolali do školy odborníkov, ktorí so žiakmi prebrali celú situáciu. Chlapec smeroval zo školy rovno do cely policajného zaistenia a odtiaľ rovno do špecializovaného zariadenia na východe Slovenska, kde dostáva potrebnú odbornú pomoc. Zostane tam najbližšie mesiace. Podľa slov jeho matky chlapec nikomu neublížil a neprimerané správanie syna zdôvodňuje tým, že krátko pred incidentom sa stal obeťou sexuálne motivovaného skutku. Emočne to podľa jej slov neuniesol.