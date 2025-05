Slovensko ovládol PODVOD obludných rozmerov! Oklamaných stále pribúda, na TÚTO správu nikdy neklikajte

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý sa sa stal obeťou podvodu. Ide o známy "podvod tanečníčky", na ktorý polícia už dlhodobo upozorňuje. Jeho známy na túto správu, ktorá mu prišla od iného priateľa, klikol a následne v jeho mene všetkým kontaktom rozposlalo správu v zmysle "Ahoj, potrebujem súrne požičať 1000 eur do piatku". Správa prišla aj jemu. Nie len on, ale viacerí jeho známi z kontaktov peniaze z dobrosrdečnosti poslali, mysliac si, že pomáhajú priateľovi. V skutočnosti však peniaze zaslali podvodníkom. Kroky následne smerovali na políciu, kde nahlásil, že sa stal obeťou podvodu. Podľa polície je už niekoľký v poradí, ktorý v tomto prípade prišiel na políciu a to len v ten istý deň.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Takto prebieha podvod

Podvody šíriace sa cez aplikáciu WhatsApp zaznamenala aj polícia, informovala Topky.sk Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Podrobne opísala, ako to celé prebieha.

Podvodná aktivita začína doručením správy cez aplikáciu WhatsApp, v ktorej známy kontakt žiada hlasovanie v súťaži za dcéru "tanečníčku". "Súčasťou registračného procesu pri hlasovaní je skopírovanie 'kódu'. Po jeho zadaní ',kyber-útočník' prevezme kontrolu nad vašim WhatsApp účtom," opisuje Hrabovská s tým, že váš účet tak ovládne a vo vašom mene začne odosielať správy všetkým kontaktom z vášho telefónneho zoznamu.

Polícia upozorňuje, že najčastejším predmetom takejto podvodnej správy, ktorá je rozoslaná "kontaktom" z vášho mobilu, je práve naliehavá žiadosť o zaslanie peňazí s uvedením čísla účtu, aby ste zaslali finančné prostriedky čo najskôr.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Rady a odporúčania polície