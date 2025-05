V procese s exministrom Gálom vypovedali kľúčoví svedkovia: Kvietik odmietol hovoriť

Gábor Gál (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Zálužická vo svojej utorkovej výpovedi potvrdila, že v prípravnom konaní odovzdala polícii dokumenty týkajúce sa Slovenského pozemkového fondu. Tie jej mal podľa jej slov odovzdať obžalovaný v jeho vtedajšej poslaneckej kancelárii s tým, že sa o ich obsah bližšie nezaujímala.

Kulacs, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené pre premlčanie, ozrejmil, že od Gustáva Palidera, ktorý na predošlom pojednávaní odmietol vypovedať, dostal informáciu, že o pozemky, ktoré si roky prenajímala spoločnosť Medzičilizie, v ktorej bol kedysi Kulacs členom dozornej rady, má záujem niekto iný. Priznal, že Palider mu v tejto veci navrhol pomoc, on ju však odmietol. „Nikomu som úplatok neprisľúbil ani nedal,“ doplnil.

Brunner o spomalení procesov v SPF

Bývalý námestník generálneho riaditeľa SPF Brunner vylúčil, že by bol fond niekedy zablokovaný alebo nečinný. Procesy sa podľa jeho slov však spomalili, keď do funkcie nastúpila nová generálna riaditeľka Adriana Šklíbová. „Vedenie poňala po svojom. V rámci štruktúry SPF s kanceláriou námestníka prestala komunikovať. Tým právne akty, ktoré boli prijímané a dostávali sa ku mne do kancelárie, som si musel postupne preštudovať, aby som vedel, čo podpisujem. Tak sa mohlo stať, že niektoré právne akty sa nejaký kratší čas podržali u mňa v kancelárii, podpisoval som ich však priebežne,“ opísal situáciu v SPF Brunner.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora Gála z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal ešte ako poslanec Národnej rady SR v roku 2018 prijať vo svojej poslaneckej kancelárii úplatok od advokáta Jána Gajana vo výške 50.000 eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov.