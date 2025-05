AKTUÁLNE Most ponad železničnú trať v Poprade bude opäť v prevádzke

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

POPRAD - Most na ceste I/18 ponad železničnú trať v Poprade bude v pondelok po 18.00 h opäť otvorený pre dopravu. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová. Sanáciu mosta číslo 18 - 390 ukončili takmer po troch týždňoch. Pre prelomený mostný nosník, ktorý počas prác ohrozoval železnicu, museli koncom minulého týždňa mimoriadne prerušiť dopravu aj na železničnej trati.

„Dočasným podopretím - zasanovaním objektu mosta - do času riadneho odstránenia havarijného stavebnotechnického stavu mostného objektu a priľahlých úsekoch cesty sa dosiahlo zvýšenie maximálnej zaťažiteľnosti mosta z ôsmich na 46 ton. To prispeje k bezpečnej a plynulejšej doprave v meste a zároveň zabezpečí prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby ŽSR ‚Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy‘,“ uviedla hovorkyňa. Most budú pravidelne kontrolovať a monitorovať. SSC zároveň pripravuje aj jeho celkovú rekonštrukciu.

Cesta I/18 z Popradu smerom na Hozelec bola pre práce na moste takmer tri týždne uzavretá a dopravu odklonili na obchádzkové trasy. Predmetný mostný objekt je v havarijnom stavebno-technickom stave. Bol postavený ešte v roku 1968 a zásadnejšou rekonštrukciou odvtedy neprešiel. Náklady na podopretie, ktoré boli pôvodne na úrovni takmer 5,7 milióna eur, sa v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami podľa SSC pravdepodobne zvýšia. Zatiaľ však nie je jasné o koľko. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.