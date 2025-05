Referendovú otázku o sankciách voči Rusku by mal posúdiť Ústavný súd, tvrdí právnik

Ústavný súd SR (Zdroj: TASR – František Iván)

BRATISLAVA - Referendovú otázku o neuplatňovaní sankcií voči Rusku by mal určite posúdiť Ústavný súd (ÚS) SR. Uviedol to ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák. Sankcie sú totiž výsledkom rozhodnutia orgánov EÚ a podľa Ústavy SR je Slovensko viazané medzinárodnými záväzkami. Aj docent ústavného práva Marek Domin by odporúčal obrátiť sa na ÚS.

Sankcie nie sú podľa Bujňáka dielom činnosti národného parlamentu, ale výsledkom uplatnenia právomoci orgánov EÚ a Slovensko sa slobodne rozhodlo postúpiť výkon časti svojich právomocí na Úniu. „Slovenský vnútroštátny nástroj ich preto nevie ani zrušiť, ani vypnúť,“ pripomenul. Podľa ústavy Slovensko uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazané, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. „Ústavný súd by preto mal referendovú otázku určite preskúmať, no je oprávnený tak urobiť len na podklade návrhu, ktorý podáva hlava štátu,“ poznamenal právnik.

O referendovej otázke by sa podľa Bujňáka dalo uvažovať inak, ak by bola formulovaná napríklad takto: „Súhlasíte s tým, aby predstavitelia výkonnej moci hlasovali proti uplatňovaniu reštriktívnych opatrení (sankcií) v orgánoch Európskej únie?“ Ak je totiž referendová otázka naformulovaná tak, že nerešpektuje ústavné obmedzenia, nedá sa podľa právnika hnevať na ústavu, prezidenta či ÚS, ale treba formulovať referendovú otázku korektne.

Za petíciou o referende stojí mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody

Domin pripomenul, že podľa ÚS má referendová otázka smerovať k vytvoreniu pravidla, nie k riešeniu jednorazovej veci. „Navrhovaná otázka skutočne smeruje k vytvoreniu pravidla, podľa ktorého by si orgány SR mali počínať tak, aby nedošlo k uplatňovaniu škodlivých sankcií voči Ruskej federácii,“ povedal Domin. Problematickým však podľa neho môže byť to, že takéto pravidlo by bolo v rozpore s právnymi aktmi EÚ, ktoré sankcie zakotvujú, čo je zas v rozpore s ústavou, podľa ktorej majú práve záväzné akty EÚ prednosť pred zákonmi SR. „Výsledkom referenda by tak bolo pravidlo so silou ústavného zákona, ktoré by bolo v rozpore s inými ustanoveniami ústavy, čo je problematické,“ skonštatoval.

Ak by sa hlava štátu neobrátila na ÚS, vystavuje sa podľa docenta ústavného práva riziku vyvodenia zodpovednosti za prípadné úmyselné porušenie ústavy. Za petíciou o referende stojí mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody. Žiada vyhlásiť referendum s otázkou v znení: „Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?“ Referendom chce hnutie vyvinúť tlak na rokovania vlády SR v Bruseli. Tvrdia, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku v podobe veľkých ekonomických strát. Referendum sa vyhlasuje, ak o to požiada aspoň 350.000 občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov. Hnutie petíciu podalo 5. mája.