HOROROVÁ rodinná hádka pri Nových Zámkoch: Žena (27) do svojho manžela vrazila nôž, leží v nemocnici!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

NESVADY - V dedinke Nesvady pri Nových Zámkoch sa cez víkend odohrala scéna ako z hororového filmu. Záchranári boli privolaní k prípadu rodinnej hádky, ktorá takmer skončila tragédiou. Hádajúci sa pár totiž svoje nezrovnalosti riešil najskôr zvýšeným hlasom, no keď to nezabralo, manželka zobrala situáciu do svojich rúk. Na manžela totiž vytiahla nôž!