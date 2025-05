Ďalší ŠKANDÁL v policajnom zbore: Príslušník špehoval susedu kamerou v kúpeľni, prišlo OBVINENIE!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Prípad policajného príslušníka v reportáži zmapovala televízia Markíza. V ňom sa už začala angažovať aj spomínaná inšpekcia, pričom policajt má už na krku aj obvinenie.

Do bytu sa dostal pod zámienkou opravy ventilátora

Ženu a matku malého syna mal policajt poprosiť o vstup do bytu a konkrétne do kúpeľne so zámienkou opravy poškodeného ventilátora, ktorý mal údajne vo svojom byte v identickom stave, ako suseda. So ženou sa poznal už štyri roky. "Povedal, že má v kúpeľni pokazený ventilátor a musí to nejako spojazdniť cezo mňa," spomína si žena na úvodné náznaky z marca tohto roka.

Náznaky tu boli

Muž potom ventilátor rovno nad vaňou rozobral a niekoľkokrát odbiehal do svojho bytu. Po tejto práci odišiel a už technicky sprevádzkoval to, čo aj chcel. Žena si však nič podozrivé nevšimla, zatiaľ. "Viackrát som videla, že to tak blikalo, ale vôbec nenapadlo, že by to mohlo byť niečo podozrivé. Myslela som si, že si on púšťa ten ventilátor a že to preto bliká," spomína si žena na prvé náznaky podozrenia.

Policajný príslušník sa však neskôr ohlásil opäť s tým, že si musí na ventilátore "niečo pozrieť". Matku malého syna a dcéry začal obťažovať aj početnými správami. Žena sa napokon zdôverila svojej dcére, ktorá jej poradila spomínaný ventilátor odmontovať. Tá ju poslúchla a prišiel šok.

To, čo objavila za mriežkou ventilátora, ju odrovnalo

Po tom, čo žena odňala briežku ventilátora v kúpeľni ostala šokovaná. Za ňou objavila totiž niečo, čo pripomínalo kamerový snímač a nemýlila sa. "Bola tam táto plastová krytka. Tú som odskrutkovala. Keď som to otvorila, tak tam trčal taký kábel s kamerou," popisovala žena. "Neviem to ani popísať, som v takom stave, že sa aj bojím, aby mi niečo neurobil," pokračovala poškodená v popisovaní svojej traumy.

Po tomto zistení okamžite kontaktovala políciu. Žena okrem toho zistila, že kábel od kamery smeruje smerom k bytu policajta. Prípad po tomto zistení prevzal Úrad inšpekčnej služby, ktorý sa zaoberá prehreškami jednotlivcov v policajnom zbore.

Televíziu inšpekcia informovala o tom, že policajného príslušníka už dokonca obvinili. "Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil policajta z trestného činu ochrana súkromia v obydlí, za čo mu môže hroziť trest odňatia slobody na jeden až dva roky," prezradila televízii hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Vyšetrovanie, podľa všetkého, ešte stále pokračuje a inšpekcia vraj zbiera ďalšie dôkazy. Skutok teda nemusí byť definitívny a procesné úkony pokračujú.