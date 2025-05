Výluka vlakov medzi Popradom a Vydrníkom pre poškodený most potrvá do piatkového večera

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

POPRAD - Výluka vlakovej dopravy v úseku Poprad-Tatry - Vydrník pre poškodený most v Poprade potrvá do piatkového (16. 5.) večera. Prevádzka jednej koľaje sa má spustiť v piatok v noci. Obe koľaje budú plne v prevádzke v sobotu (17. 5.) v dopoludňajších hodinách. Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.

Slovenská správa ciest (SSC), ktorá v súčasnosti realizuje podopretie mostnej konštrukcie, požiadala o úplnú výluku železničnej dopravy do piatka do 17.00 h. Výluka oboch koľají však potrvá až do nočných hodín. "Je potrebné z hľadiska bezpečnosti infraštruktúry vykonať ďalšie potrebné úkony zo strany ŽSR," vysvetlila Lániková s tým, že o ďalšom vývoji a obnovení železničnej dopravy budú priebežne informovať.

V úseku Poprad-Tatry - Vydrník je od stredy (14. 5.) na železničnej trati prerušená doprava. Dôvodom je statické narušenie mosta ponad železnicu na ceste I/18 v Poprade. V nočných hodinách počas rekonštrukčných prác na moste praskol jeden z nosníkov, ktoré zhotoviteľ práve z mosta odstraňoval, aby ich mohol nahradiť novými. V úseku Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves je momentálne zabezpečená náhradná autobusová doprava.