FACKA rozumu! Najnovší PRIESKUM o konšpiráciách ukázal, koľko Slovákov im verí: Čísla sú obrovské

(Zdroj: Getty Images)

Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO. Na otázku „Akú vážnosť prikladáte úvahám o tom, že by Zem mohla byť plochá“ odpovedalo 66 % respondentov, že je to úplný nezmysel. Takmer 15 % respondentov má ale bližšie k stotožneniu sa s touto úvahou. Medzi nimi bolo najväčšie množstvo sympatizantov Slovenskej národnej strany 32,4 %. Zaujímavosťou je, že na jednoznačnú guľatosť Zeme verí menej ako polovica 49,4 % respondentov vo veku 18-29 rokov. „Ak by niekto potreboval dôkaz obrovského úpadku slovenského vzdelávacieho systému, nič viac ako toto alarmujúce číslo nepotrebuje,“ dodal lekár a politický komentátor Šimon Žďarský, v spolupráci s ktorým bol prieskum realizovaný.

(Zdroj: Agentúra SCIO)

Prieskum sa ďalej zameral na otázku, do akej miery občania Slovenska uverili úvahám, že vypuknutie epidémie slintačky a krívačky práve na Slovensku a v Maďarsku nie je náhoda a môže byť plánovanou pomstou z Bruselu, za našu suverénnu zahraničnú politiku. „Náš prieskum ukázal, že s touto úvahou sa vo väčšej či menšej miere stotožňuje až takmer 47 % dospelých občanov a občianok Slovenska. To svedčí o obrovskej sile sociálnych sietí a konšpiračných médií, kde sa tieto úvahy objavili na formovanie verejnej mienky v krajine,“ skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

(Zdroj: Agentúra SCIO)

Podobne možno podľa Klusa vnímať aj výsledok prieskumu, podľa ktorého viac ako polovica dospelej populácie 56 % považuje očkovanie proti COVID19 vo väčšej alebo menšej miere za škodlivé a len 17 % ho označilo za jednoznačne prospešné. „Ak je prospešnosť očkovania opakovane a nevyberaným spôsobom spochybňovaná priamo vládnym splnomocnencom, nad ktorým drží pevnú ochrannú ruku samotný predseda vlády, tak sa týmto číslam nemôžme čudovať,“ dodal Žďarský. „Kontrast, kedy pri záchrane dobytka predseda vlády hovorí o potrebe dôverovať odborníkom a naopak úplne vyvracia autoritu liekových agentúr a nespochybniteľných odborníkov pri očkovaní proti COVID19, ani nemôže byť väčší, ako ukazuje tento prieskum,“ uzavrel.

(Zdroj: Agentúra SCIO)

Agentúra SCIO prieskum realizovala v spolupráci s portálom Rozhovory so Šimonom na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v dňoch 28. 4. 2025 - 2. 5. 2025.