Namiesto detskej brigády nočná mora! Rodiny 14-ročných chlapcov tvrdia, že ich muž sexuálne zneužíval

HUMENNÉ - V Humenskom okrese sa mal odohrať šokujúci prípad, ktorý otriasol miestnymi rodinami. To, čo sa malo začať ako nevinná brigáda pre 14-ročných chlapcov predávajúcich ovocie, sa zmenilo na nočnú moru. Príbuzní tvrdia, že deti sa stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany muža, ktorý ich mal zamestnávať.

O prípade informovala v reportáži TV Joj. Mária, príbuzná poškodených, si myslela, že chlapci idú zo školy na brigádu. "On hovoril, že ich berie do roboty. Ovocie predával a tak... a tak to dopadlo," uviedla Mária. Matka jedného z chlapcov si všimla, že jej syn sa vracia domov neskoro. "O deviatej, pol desiatej doma chlapec nie je. Kde je chlapec? Prišiel domov a ja som už vedela, že s nimi dačo mal. 46 rokov či koľko má rokov a také deti bral? Chlapec má 14 rokov," opísala matka Alena.

Ako priblížila televízia, vyšetrovateľ už voči mužovi vzniesol obvinenie zo zločinu sexuálneho zneužívania. Muž sa k obvineniu odmietol vyjadriť. Podľa slov príbuzných však muž aj po vznesení obvinenia lokalitu často navštevuje a ovplyvňuje svedkov, aby proti nemu nesvedčili. Sú sklamaní, že polícia s tým nič nerobí. "Je na slobode, stále tu chodí dodávkou, berie chlapcov a nič s tým polícia nerobí. To je úchylák, u mňa je to úchylák," vyhlásil Adam, dedko jedného z chlapcov. Rodiny tak žijú v strachu a podľa nich patrí muž do basy.

"Voči tejto osobe nebol podaný návrh na jej väzobné stíhanie. Prokuratúra nedisponovala poznatkom týkajúcim sa ovplyvňovania svedkov. Predmetný poznatok bude odstúpený na ďalšie konania príslušnej zložke OR PZ v Humennom," uviedol pre TV Joj hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.