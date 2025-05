Veľká zmena: Počasie sa opäť zblázni! Potrapia nás mráz, VETRISKO, búrky a lejaky! TU napadne SNEH

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štvrtok so sebou prinesie ďalšiu zmenu počasia. "Od severu postúpi do alpskej a karpatskej oblasti studený front spojený s tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad Bieloruskom. Za ním začne od severu opäť prúdiť do našej oblasti chladný vzduch," informuje Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ). K citeľnému ochladzovaniu dôjde v popoludňajších hodinách.

Teplotná predpoveď do konca týždňa (Zdroj: SHMÚ)

Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, dnes sa viacerí obyvatelia žijúci v severnejších okresoch zobudia do upršaného rána, pričom zrážky budú postupovať viac na juh a juhovýchod a zasiahnu veľkú časť Slovenska. Najslabšie by malo pršať na Podunajskej nížine, kde sa spomína skôr slabé mrholenie. Výdatnejšie však zaprší na východe Slovenska, kde dážď zotrvá do večerných hodín a má napršať do 20 mm zrážok. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 13 do 19 stupňov Celzia. Meteorológovia nevylučujú ani búrky, ktoré môžu hroziť na strednom a východnom Slovensku.

Vo vyšších polohách Vysokých a Nízkych Tatier sa objaví aj sneženie, pričom tam môže do štvrtkového večera pribudnúť až 10 cm snehu. Snehový poprašok sa môže objaviť aj v mestách pod Tatrami. V štvrtok zároveň platí výstraha prvého stupňa pred vetrom a to v okresoch na západe a východe Slovenska, pričom v nárazoch môže dosahovať rýchlosť až do 65 km/h. Výstraha platí od 10.00 h do 17.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Noc zo štvrtka na piatok bude opäť mrazivá. Mráz dokonca hrozí na celom Slovensku v piatok v skorých ranných hodinách. Kým na severe budú teploty klesať k -5 °C, v nížinách poklesnú do -2 °C. Výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom vydal SHMÚ pre celé územie Slovenska od 00:00 h do 07:00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Predpoveď na piatok a víkend

V chladnom vzduchu bude v piatok od severu do našej oblasti zasahovať tlaková níž. Zároveň k nám bude od severu vo vyšších hladinách ovzdušia zasahovať okraj tlakovej níže, predpovedajú meteorológovia. Cez deň bude oblačno až zamračené, miestami, najmä v Žilinskom kraji, treba očakávať opäť dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov, na severe a na Horehroní miestami okolo 11°C, v noci môže v údoliach miestami klesnúť až na -4°C. Fúkať bude severozápadný až severný vietor v nárazoch ojedinele do 55 km/h.

Podobné počasie bude pokračovať aj cez víkend, kedy opäť hrozí prízemný mráz aj v nížinách. Bude oblačno až zamračené, naďalej bude fúkať silný vietor. Počas dňa trebať opäť na viacerých miestach čakávať prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie.