Polícia zastavila trestné stíhanie pre znečistenie rieky Slaná

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

NIŽNÁ SLANÁ - Polícia koncom apríla zastavila trestné stíhanie v súvislosti so znečistením rieky Slaná z roku 2022. Výtok silne mineralizovaných vôd z banského diela do vodného toku je podľa policajného vyšetrovania výsledkom nepredvídateľnej udalosti a systémového zlyhania, vzniknuté škody na životnom prostredí vyčíslili na viac ako 357 miliónov eur. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, ktorá trestné oznámenie podala, so závermi polície nesúhlasí a podá voči rozhodnutiu sťažnosť.