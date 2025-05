ROK OD ATENTÁTU: Fico sa vracia do Handlovej! PREHOVORIL o tom, čo plánuje robiť na smutné výročie

(Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza, Topky/Vlado Anjel, Reprofoto/Tip čitateľa)

O chystaných podujatiach informoval premiér Robert Fico. Predseda vlády avizoval tiež viaceré tlačovky. Ich cieľom je podľa Fica zastavenie šírenia nenávisti v spoločnosti. „Odmietame, aby bola slovenská politika postavená na nenávisti,“ uviedol. Opozícia je podľa jeho slov momentálne ešte viac agresívna, ako v čase spáchania atentátu. Aj samotný pokus o jeho vraždu je podľa neho výsledkom nenávisti, ktorú šíri opozícia.

Zostali mu následky

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil viaceré strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Premiér absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kde strávil približne dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna.

Koncom augusta, teda viac ako tri mesiace po atentáte absolvoval svoju prvú pracovnú cestu do Normandie. V tomto období sa rozhovoril o svojom zdravotnom stave. Prvých 15 dní bol podľa vlastných slov bez akýchkoľvek informácií. „Požiadal som svojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomeniem, že niekto do vás strelí 9 mm guľu z jedného metra – okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele. Aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov,“ povedal Fico a pripomenul, že bol v ohrození života. „Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus-mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale zďaleka to ešte nie je také, ako by to malo byť,“ priznal koncom augusta 2024. „Už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som schopný zobrať závažia a dať si 10-kilometrovú túru. Ale športujem primerane tomu stavu, v ktorom sa momentálne nachádzam,“ dodal.

Sám Fico o svojom zdravotnom stave hovorí len minimálne. Nedávno ale urobil výnimku, keď v parlamente počas hodiny otázok prezradil, že ho čakajú ďalšie operácie. Bližšie sa však k tejto téme nevyjadril a nešpecifikoval, čoho sa spomínané zákroky týkajú, kedy ich podstúpi ani koľko ich bude. V poslednom čase sa začali množiť špekulácie o premiérovom zdravotnom stave. Prispeli k nim viaceré zmeny v pracovnom programe premiéra. Fico v tejto súvislosti priznal, že po minuloročnom atentáte má problémy. "Sú určité veci, ktoré sú spojené s atentátom, a ktoré mi v určitom okamihu bránia absolvovať štvorhodinovú cestu v aute. Viac vám nepoviem,“ uviedol.

Atentátnika Juraja Cintulu zadržali bezprostredne po čine. Momentálne sa nachádza vo väzbe. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Obvinenému hrozí pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe doživotie. Súdny procesby sa mal začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu 8. júla.