Drucker predstavil plány v odbornom vzdelávaní, tzv. priemyslovky čakajú zmeny

BRATISLAVA - Stredné priemyselné školy by sa mali vyčleniť ako osobitný druh strednej školy (SŠ), časom by mohli byť aj päťročné. Na SŠ sa má zaviesť nová forma digitálnej praxe a vzniknúť by mali tzv. centrá excelentnosti odborného vzdelávania. To sú niektoré zo zmien v odbornom vzdelávaní, ktoré v piatok predstavil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zmeny sú súčasťou balíka, ktorý má prísť do legislatívneho procesu na jeseň. Mnohé z nich by mali platiť od septembra 2026 a niektoré o rok neskôr.