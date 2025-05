Opozičné Progresívne Slovensko avizuje podanie novely zákona o neziskových organizáciách na Ústavný súd

Zuzana Števulová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Verím, že tento zákon nemôže obstáť pri posúdení ÚS,” uviedla podpredsedníčka klubu PS Zuzana Števulová. Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) vyhlásila, že prezident SR Peter Pellegrini sklamal a svojím podpisom zákona sa pridal k nedemokratickým krokom vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Prezident v stredu podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované.