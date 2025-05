Očakávame vysoké dôchodky: PRIESKUM ukázal, že polovica opýtaných využíva tento nástroj

Koľko si Slováci odkladajú na dôchodok?

BRATISLAVA - Myslieť na dôchodok môže prísť mladým ľuďom vzdialené a neaktuálne. No práve rozhodnutia, ktoré urobia dnes, napokon môžu výrazne ovplyvniť ich kvalitu života o 20 či 30 rokov. Ak si človek začne sporiť na dôchodok dostatočne skoro a múdro, má šancu si prilepšiť až o 100 000 eur viac.

Aj preto sme sa spýtali našich čitateľov, ako sa na dôchodok pripravujú. Výsledky ukazujú zaujímavé čísla a ľudia skutočne nenechávajú nič na náhodu. Priestor na zlepšenie však stále máme. Prieskum prebiehal od 28. apríla do 4. mája na vzorke 1 091 čitateľov.

Väčšina ľudí očakáva aspoň 700-eurový dôchodok

Ľudia majú ohľadom výšky štátneho dôchodku veľmi rôzne očakávania. Až 29 % verí, že ich dôchodok bude vyšší ako 1 000 eur, rovnaký počet očakáva 700 až 1 000 eur. Realita je však o dosť menej optimistická – priemerný dôchodok na Slovensku taký aktuálne nie je.

To, že sa na dôchodok nemôžeme spoliehať len na štát, potvrdzuje aj nepriaznivý demografický vývoj. Mladších pracujúcich bude menej, starších pribudne a zdroje v prvom pilieri sa budú zmenšovať. Všetci, ktorí očakávajú dôstojný dôchodok, by preto mali zvážiť výhodné sporenie.

Sporíme dostatočne?

Na otázku, koľko si mesačne odkladajú na dôchodok, odpovedala takmer tretina respondentov, že si sporia viac ako 80 eur. Ďalších 23 % si mesačne odloží 40 až 80 eur. Zaujímavé však je, že zhruba štvrtina opýtaných si neodkladá na svoj dôchodok vôbec nič. Tento údaj je znepokojujúci, najmä ak si uvedomíme, že dôchodok môže trvať aj 20 rokov a ten od štátu sám o sebe nebude stačiť.

Tretí pilier je medzi Slovákmi najpopulárnejší

Mnohí si už svoju zodpovednosť uvedomujú, čo potvrdila aj posledná otázka. Najčastejšou formou zabezpečenia na dôchodok je doplnkové dôchodkové sporenie, takzvaný tretí pilier. Ten dnes využíva až 47 % opýtaných. Ďalších 24 % investuje súkromne, 10 % šetrí hotovosť a pätina nesporí vôbec.

Tretí pilier si pritom zaslúži pozornosť najmä preto, že v sebe spája výhody dlhodobého investovania, daňových úľav a príspevkov od zamestnávateľa. A ak si vyberiete správneho partnera, nemusíte sa trápiť ani s výberom fondu.

Cesta k dôstojnej penzii

Ak sa chcete pripraviť na budúcnosť bez zbytočných starostí, doplnkové dôchodkové sporenie od Tatra banky môže byť vaším silným spojencom. Inteligentná stratégia fondu Comfort life sa automaticky prispôsobuje vášmu veku. Znamená to, že keď ste mladší, úspory sa zhodnocujú dynamicky a investujú sa do rastových aktív. S pribúdajúcim vekom sa investičná stratégia prirodzene mení a presúva do konzervatívnejších fondov, ktoré chránia vaše nasporené prostriedky.

Nemusíte tak sledovať trhy ani riešiť, do čoho investovať, pretože o všetko sa starajú odborníci. Vďaka tomu máte pokoj a istotu, že vaše úspory pracujú čo najefektívnejšie. Samotné zhodnotenie hovorí za všetko – za posledných 5 rokov dosiahol fond Comfort life 2050 výnos viac ako 50 %.

100 000 eur na dôchodok

Významnou výhodou je aj možnosť získať príspevky od zamestnávateľa, ktoré urýchlia rast vašich úspor. Navyše sú daňovo zvýhodnené, čo ich robí výhodnejšími než väčšina iných zamestnaneckých benefitov. A netreba zabúdať ani na to, že všetky úspory sú na vašom osobnom účte a podliehajú dedeniu, takže sa nestratia ani v prípade nečakaných životných situácií.

Začať môžete aj s menšou sumou. Včasným začiatkom si však výrazne zvyšujete šancu, že si na dôchodku prilepšíte. Nasporiť si môžete aj 100 000 eur v prípade, že začnete už v 30-tke a mesačne investujete približne 50 eur. Vaša penzia tak môže stúpnuť až o stovky eur mesačne.

Zdroj: Tatra banka

Advertoriál pripravený spoločne s Tatra bankou.