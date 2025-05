Aj v politike funguje evolúcia: Prierez históriou, takto postupne jednotlivé strany menili svoje LOGÁ

Strany píšu históriu aj cez svoje logá. (Zdroj: TASR/Ivan Majerský, Pavel Neubauer, Miroslava Cibulková)

BRATISLAVA - Politickí matadori no aj pomerne mladé subjekty majú už za sebou istý kus politického pôsobenia. Za niekoľko rokov zarezávania v exekutíve a v poslaneckých laviciach sa toho stihlo zmeniť veľa. V niektorých prípadoch to boli personálne zmeny, inde zase obmeny v programoch a témach. My sa však teraz pozrieme na niečo iné. Na to, ako sa strany stihli za posledných niekoľko rokov prezentovať cez svoje logo. Je pravda, že mnohé strany ho menili už viackrát.

Vládny Smer sa s časom menil pomerne výrazne

Začneme hneď zostra, keďže je to práve vládny Smer-SSD, ktorý si zmenou log (a čiastočne aj názvom) prešiel hneď niekoľkokrát.

Smer ako taký (ešte s prostým názvom "Smer") vznikol v roku 1999, no jeho logo vyzeralo odlišne od toho dnešného. Išlo o názov strany so smerovým ukazovateľom vpravo na bledomodrom pozadí.

(Zdroj: TASR/Ivan Majerský)

Smer s týmto logom pokračoval až do kampane parlamentných volieb v roku 2002. Skončil však v opozičných laviciach.

Neskôr smeráci vybrali vizuálnu podobu loga s názvom strany, ktorý im vydržal zatiaľ najdlhšie zo všetkých variantov. Názov Smer - sociálna demokracia so smerovou šípkou doplnil ornament imitujúci ružu na bielom pozadí.

(Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)

Tento motív bol potom ešte v priebehu rokov rôzne farebne variovaný a obmieňaný z hľadiska otázky pozadia a aj farby ruže. Dokonca sa od roku 2015 objavovalo aj s farbami slovenskej trikolóry.

(Zdroj: Facebook/Smer-SD)

Zásadnejšia zmena prišla až v kampani pred voľbami v roku 2020, kedy Smer vystupoval s prívlastkom "zodpovedná zmena" a pri tejto príležitosti si na niekoľko mesiacov zmenil aj logo, ktoré bolo často nazývané aj ako "Nový Smer".

(Zdroj: Smer-SD)

Po volebnom neúspechu sa Smer posadil opäť do opozičných lavíc a o rok na to sa už prezentovali zase novým logom. To sa stalo terčom kritiky aj preto, že vyzeralo ako vygenerované jednou z nemenovaných fotobánk. Smer, zrejme aj v rámci vzniku konkurencie v podobe Hlasu-SD, sa zameral na oslovenie domáceho publika a odvtedy si hovorí Smer - slovenská sociálna demokracia a jeho logo opäť dopĺňa ruža v červenej farbe s novým písmovým fontom názvu strany.

(Zdroj: Smer-SD)

Mierna zmena u Progresívneho Slovenska

Aj keď je hnutie Progresívne Slovensko pomerne mladý subjekt, od roku 2017 sa už stihol viackrát zmeniť. Súviselo to aj s jeho dočasnou spoluprácou so stranou Spolu.

"PS-ko" začalo v roku 2017. Na konci spomínaného roka doňho ešte vstúpila aj dnes už bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Strana v roku 2016 na sociálnych sieťach začala s logom dvoch odlišne sfarbených polkruhov, ktoré dopĺňa názov strany pod nimi. Neskôr prešla na zjednodušené podanie tohto názvu formou jednoduchého loga písmen P a S s červenou a modrou farbou.

(Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko)

Neskôr prešla strana do spolupráce so subjektom Spolu a Miroslavom Beblavým. Ten niekoľko mesiacov tvoril tandem s Ivanom Štefunkom z PS, ktorý je dnes podpredsedom progresívcov. S blížiacimi sa voľbami si zároveň vytvorili novú grafiku spojených log dvoch strán do jednej - PS/Spolu. Kým PS bolo na svetlomodrom pozadí, Spolu malo to tmavšie.

(Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko)

Strane však voľby 2020 úspech nepriniesli a ako koalícia sa do parlamentu len veľmi tesne nedostali. Po tomto si začalo Progresívne Slovensko opäť písať svoju vlastnú kapitolu a odčlenilo sa od spolupráce so Spolu.

Ich neskoršie logo potom už vyzerá len ako biele písmená P a S na svetlomodrom skosenom štvorci. S týmto vizuálom od roku 2020 pôsobia až dodnes.

(Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko)

Stará SaS sa vrátila ako bumerang, no s menšou zmenou

Aj strana Sloboda a Solidarita si prešla niekoľkými menšími a väčšími vizuálnymi obmenami, no isté je, že tá najväčšia prišla až počas jej druhého vládnutia.

Jej raketový nástup sa datuje do roku 2009, kedy sa už o rok neskôr dostala ku kormidlu v podobe vlády Ivety Radičovej. Logo v sebe obsahuje prvky troch písmen a spojovníka slov Sloboda a Solidarita. Každé je vyjadrené inou farmou v odtieňoch bielej, tmavo a svetlomodrej. Prvé písmeno S sa menilo v závislosti od pozadia z bielej na svetlozelenú.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Facebook/Sloboda a Solidarita)

Strana tento zaužívaný grafický kabát využívala 14 rokov, kým neprišiel marketingový zlom a strana sa zverila do rúk ostrieľaného politického marketéra Mareka Prchala.

Zmenila vizuál a dočasne aj názov z SaS na SASKA. Svetlozelenú farbu vymenila za krikľavo zelené pozadie a skratka SASKA bola uvádzaná iným fontom buď na tomto krikľavo zelenom pozadí čiernym písmom alebo bielym písmom na červenom obdĺžniku

(Zdroj: SaS)

Niekedy boli tieto varianty rôzne nakombinované a strana vyšlo na billboardy a pútače do ulíc s novým sloganom "Meníme hru". Išlo o posledné roky, kedy pôsobil Richard Sulík ako aktívny predseda strany, kým ho nevystriedal Branislav Gröhling a zo Sulíka je odvtedy len člen s funkciou čestného predsedu.

(Zdroj: SaS)

S príchodom Gröhlinga a následnom neúspechu v eurovoľbách v roku 2024 sa strana vrátila k pôvodnému vizuálu a s Prchalom viac nespolupracuje.

Napriek tomu sa však vo vizuále našiel jeden drobný detail, ktorý nemusel každý postrehnúť.

Vľavo podoba loga z roku 2009 a napravo aktuálne logo SaS. (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

V novom logu sa už totiž nenachádza spodné zakrivenie v písmene "a" a je uvádzané v novej podobe. Písmená S sú tiež výškovo mierne zmrštené. Zmenilo sa tiež pozadie zo svetlozeleného na tmavomodré.

Zmena prišla až s Majerským

Kresťanskodemokratické hnutie už politicky prešlo viac ako troma desaťročiami a dá sa povedať, žo počas všetkých doterajších predsedov s výnimkou toho posledného (Milan Majerský, pozn. red.) si hnutie udržiavalo pôvodné logo s modrým krížom cez červené písmeno D. To sa zmenilo v roku 2021, kedy Majerský predstavil novú víziu hnutia a tiež nové logo, kde tiež nechýba červený útvar, ktorý znázorňuje kríž.

(Zdroj: Facebook/KDH)

Celková zmena v tábore matovičovcov

Razantnou zmenou názvu a vizuálu prešlo hnutie Igora Matoviča, ktoré si už po novom hovorí Slovensko. Predtým sa nazývalo Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a dokonca sa v roku 2020 dostalo do vlády ako najsilnejší subjekt.

(Zdroj: Facebook/Hnutie SLOVENSKO)

Po preferenčnom páde vo voľbách 2023 sa hnutie rozhodlo pre túto radikálnu zmenu názvu a vizuálu. Z OĽaNO sa tak stalo hnutie Slovensko a zeleno-šedé odtiene vystriedalo za tmavé motívy s červeným pásom.