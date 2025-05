Nové DETAILY ďalšieho kola konsolidácie: Pripravujú sa vyššie dane z nehnuteľností! TÁTO skupina to pocíti najviac

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Vláda naďalej cieli na postupný pokles deficitu verejných financií k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a jedným z nástrojov má byť aj zvyšovanie daní z nehnuteľností. Ministerstvo financií rokuje so samosprávami o viacerých možnostiach, ako získať viac peňazí od vlastníkov nehnuteľností. Zmeny by sa mali dotknúť najmä investičných bytov, druhých a ďalších nehnuteľností, ale aj výškových budov.

archívne video

O transakčnej dani sa toho veľa naklamalo, tvrdí Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Slovensko smeruje k postupnému znižovaniu deficitu verejných financií, ktorý má klesnúť na 3 % HDP až v roku 2028 – o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo. V roku 2026 bude podľa odhadov potrebné nájsť 1,7 miliardy eur, o rok neskôr dokonca 3,5 miliardy eur. Ministerstvo financií preto navrhuje viacero konsolidačných opatrení, medzi ktorými zohrávajú dôležitú rolu aj dane z nehnuteľností.

Jedným z diskutovaných návrhov je zvýšenie dane pre majiteľov viacerých nehnuteľností. Týkať by sa to malo najmä investičných bytov, druhých bytov, chát a kancelárií. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) potvrdil, že zmena v zdaňovaní nehnuteľností je jednou z reálnych možností pri tvorbe rozpočtu na rok 2026. Dodal, že návrh prišiel zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), čo by mohlo signalizovať ochotu samospráv participovať na úpravách.

Indexácia dane a výškové budovy pod drobnohľadom

Ministerstvo financií okrem samotného zvyšovania sadzieb zvažuje aj automatickú indexáciu dane cez infláciu. To by znamenalo, že daň z nehnuteľností by rástla priebežne spolu s rastom cien, a tým by sa predišlo nepríjemným skokovým navýšeniam v budúcnosti.

Ďalšou témou je spravodlivejšie zdanenie viacpodlažných budov. Hoci detaily zatiaľ známe nie sú, cieľom je pravdepodobne reflektovať vyššiu hodnotu a úžitkovú plochu týchto stavieb v porovnaní s bežnými domami či bytmi.

„So samosprávami sa rokuje o viacerých zmenách v zdaňovaní nehnuteľností, napríklad o vyššej dani z investičných bytov, a to vyšším zdanením druhej a ďalšej nehnuteľnosti. Ďalšou oblasťou by mohlo byť spravodlivejšie zdanenie nehnuteľností viacpodlažných budov. Uvažuje sa aj nad automatickou indexáciou dane cez infláciu, aby daň z nehnuteľností aspoň čiastočne držala krok s rastom ich cien a zároveň sa predišlo skokovým rastom sadzieb,“ priblížil rezort financií s tým, že ďalšie opatrenia sú v štádiu úvodných rokovaní.

Kritika z koalície aj opozície

Ak budú návrhy pretavené do praxe, najviac si priplatia vlastníci druhých a ďalších nehnuteľností, ktoré neprenajímajú ako svoje trvalé bývanie. Naopak, rekreačné stavby a apartmány, kde nie je možné mať trvalý pobyt, by podľa súčasných návrhov z vyššej dane vyňaté byť mohli.

Navrhované zmeny však narážajú na odpor aj v politickom spektre. Proti zvyšovaniu daní sa postavil napríklad predseda SNS Andrej Danko, podľa ktorého by štát mal hľadať úspory inde. „Nesúhlasím s tým, aby ľudia platili vyššie dane za byty, aby boli zaťažovaní. Myslím si, že štát by sa dal spravovať lepšie,“ cituje ho STVR. Kritika zaznela aj zo strany SaS, ktorá dlhodobo vystupuje proti zvyšovaniu daňového zaťaženia.