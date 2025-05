Nevídaný španielsky blackout vydesil zvyšok Európy: TAKTO je Slovensko pripravené na masívny výpadok elektriny

Čo by sme robili na Slovensku v prípade masívneho výpadku elektriny? (Zdroj: TASR/AP Photo/Manu Fernandez, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nedávny masívny výpadok elektrickej energie v Španielsku vyvolal v mnohých štátoch množstvo obáv a otázok. Niekoľkohodinový tzv. blackout spôsobil viacerým obyvateľom Španielska a Portugalska škody, ktoré rátajú ešte teraz, nehovoriac o dopadoch na verejnú dopravu. Naoko bežný výpadok energie nemusí predstavovať bezprostredné riziko, no keď zasiahne tak veľké územie, viacerých to núti zamyslieť sa nad tým, ako je na to pripravená ich vlastná krajina. Odpovede na túto otázku zaujímali aj nás.

Nedá sa pochybovať o tom, že výpadok elektrickej energie v pondelok 28. apríla postihol milióny ľudí v celom Španielsku i susednom Portugalsku, pričom ochromil kľúčové sektory ako dopravu či telekomunikácie. Ľudia dokonca masívne skupovali baterky a čelovky. Tie mizli z pultov zrejme ešte rýchlejšie, ako rúška a respirátory v lekárňach z čias covidu.

V Portugalsku a Španielsku hlásia masívne celoštátne výpadky elektrickej energie. (Zdroj: SITA/AP Photo)

Na každodenné istoty museli ľudia na istý čas zabudnúť

Skončili sa platby kartou a ľudia sa museli na niekoľko hodín spoľahnúť len na hotovosť, pričom v tom čase nemali ani tušenia, ako dlho bude masívny výpadok elektrickej energie trvať.

Viaceré fotozábery z tamojšej atmosféry vyzerali až apokalypticky desivo a pripomínali niektoré snímky o konci sveta. Krajina musela dokonca vyhlásiť núdzový stav.

Celkový výpadok energie postihol v Španielsku aj nemocnice (Zdroj: SITA/AP/Miguel Oses)

Hoci do niekoľkých hodín bola väčšina sietí nahodená späť do režimu štandardnej prevádzky, aj takto nakrátko to celej spoločnosti ukázalo, aké nedozierne následky by táto kríza mala, ak by trvala ešte dlhšie.

A čo Slovensko? Nahodiť by sme zrejme museli aj dieselové agregáty

Logicky nás preto zaujímalo, ako by sa zachovali úrady v prípade podobného výpadku elektriny na Slovensku. Ako prvé na túto otázku zodpovedalo ministerstvo zdravotníctva.

"Výpadky energie tzv. blackouty rieši Zákon o kritickej infraštruktúre č. 367/2024 kde sú dané aj povinnosti ústredného orgánu štátnej správy v sektore zdravotníctva posudzovať a vyhodnocovať riziká, ktoré súvisia s poskytovaním základnej služby, a teda pripravovať sa na najhoršie možné scenáre. Je povinnosť mať vypracované bezpečnostné plány aj pre takéto prípady a zabezpečiť kontinuitu činností, udržiavať technológiu, ktorá tieto činnosti zabezpečuje. Preto, napríklad v prípade výpadku elektrickej energie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prechádzajú na núdzový režim, ktorý pozostáva spojazdnením diesel agregátov , ktoré nahrádzajú elektrickú energiu a zabezpečujú chod zariadenia pracovnej zdravotnej služby," zareagovalo tlačové oddelenie zdravotníckeho rezortu.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

K možnému blackoutu sa vyjadril aj rezortu vnútra. "Pri rozsiahlom výpadku dodávok elektrickej energie na veľkom území po dobu niekoľkých hodín respektíve dní, ktorý zasiahne veľké množstvo obyvateľov, sú kritické pracoviská ministerstva vnútra zabezpečené tak, aby mohla byť občanom poskytovaná pomoc a ochrana," začal rezort.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vnútro pre tieto čierne scenáre chystá brožúru