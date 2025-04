Smútok a hnev: Po nehode, pri ktorej zomrela Sofinka (†5), je vodič stále na slobode! Obavy z úteku do zahraničia

Čelná zrážka dvoch vozidiel pri Banskej Bystrici sa stala pre malé dievčatko osudnou. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Na internete sa objavila petícia s názvom „Spravodlivosť pre rodinu a hlavne pre 5-ročnú Sofiu“, ktorá si rýchlo získala pozornosť verejnosti. Pod petíciu sa len za pár dní podpísalo viac ako 3-tisíc ľudí. Hnev a bezmocnosť sa šíria najmä preto, že vodič luxusného SUV, ktorý čelne narazil do auta mladej rodiny, nebol doteraz z ničoho obvinený a je na slobode.

Osudný pondelok 21. apríla sa rodina vracala z výletu v Bratislave do Brezna. V ich aute, značky Audi, sedeli obaja rodičia a dve malé dcérky – Sofinka a Natálka. Na ceste I/66 medzi Slovenskou Ľupčou a Medzibrodom do nich čelne narazil Mercedes-Benz GLS 400d. Podľa výpovedí svedkov šofér SUV predchádzal už od obce Podbrezová. On sám však údajne tvrdí, že za nehodu môže mikrospánok. Informoval o tom Nový čas.

(Zdroj: peticie.com)

Polícia hľadá svedkov

Polícia v Banskej Bystrici vyzvala verejnosť, aby poskytla kamerové záznamy, ktoré by mohli objasniť, ako vodič Mercedesu jazdil pred nehodou. Dôležitý je akýkoľvek záber bieleho SUV medzi 15:40 a 16:25 v smere od Podbrezovej na Banskú Bystricu. Na výzvu zareagoval už aj jeden zo svedkov, ktorý odovzdal polícii záznam z palubnej kamery. Rodina aj verejnosť dúfajú, že ďalšie dôkazy pomôžu odhaliť pravdu.

Obavy z úteku do zahraničia

Podľa priateľov mladej rodiny má byť vodič SUV vplyvným finančníkom a obávajú sa, že by mohol opustiť Slovensko a vyhnúť sa tak spravodlivosti. „Je zarážajúce, že je na slobode a nie je zadržaný. Nič sa mu nestalo. Zranené sú jeho manželka a deti. No myslím, že ujde alebo sa bude úmyselne vyhýbať trestnému stíhaniu,“ uviedol jeden zo svedkov nehody pre Nový čas.