Huliakovi zatrhli cestu do Moskvy: Sklamaný minister si našiel náhradný plán! Odkaz poslal aj Šatanovi

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa prostredníctvom videa na sociálnych sieťach pustil do otvorenej spovede o svojich plánoch na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Chcel cestovať priamo do Moskvy, no napokon dostal stopku od Úradu vlády. Nenechal si to však pre seba a zároveň využil príležitosť na odkaz šéfovi slovenského hokeja Miroslavovi Šatanovi.