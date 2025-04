Na východe Slovenska platia hydrologické výstrahy: Bude aj silno fúkať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hydrologické výstrahy druhého stupňa platia v piatok do 21.00 h v okresoch Trebišov - bez Roňavy a Trebišov - Roňava. Rovnako platí prvý stupeň výstrahy pre okres Medzilaborce. Meteorológovia varujú aj pred vetrom, a to vo väčšine okresov Košického kraja a tiež v okresoch Brezno a Poprad. Výstraha prvého stupňa tam platí v sobotu od 7.00 do 18.00 h.

(Zdroj: shmu.sk)