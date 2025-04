SNS vyzýva Ministerstvo vnútra a políciu! Majú zabezpečiť poriadok pred sídlom rezortu kultúry

SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličná SNS vyzýva Ministerstvo vnútra (MV) SR a Policajný zbor, aby bezodkladne zabezpečili poriadok pred sídlom Ministerstva kultúry SR. SNS tvrdí, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) opakovane vyzvala políciu zabezpečiť na mieste poriadok. Strana považuje za nepredstaviteľné, aby sa blokoval vstup do ministerstva. Reaguje tak na protest ktorý organizuje Otvorená kultúra! a ďalšie platformy.

„Je nepredstaviteľné, aby v zmysle súčasne platných zákonov boli takýmto spôsobom blokované vstupy do ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy,“ uviedla SNS v stanovisku, ktoré zaslala riaditeľka kancelária predsedu SNS Zuzana Škopcová. Za nepredstaviteľné tiež považuje, že takúto „anarchiu a chaos“ rešpektuje polícia. „Takýto protest je hrubým zneužitím práva, a o to horšie je, ak to akceptuje slovenský Policajný zbor,“ dodali národniari.

Bezodkladný zákrok voči protestujúcim

SNS žiada bezodkladný zákrok voči protestujúcim a vyzýva na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti v okolí ministerstva kultúry. Protestnú „performanciu“ s názvom Pozor, padá kultúra! organizujú pred sídlom MK SR v Bratislave. Trvať má od štvrtka (24. 4.) večera nepretržite 24 hodín až do piatkového večera. Organizátori chcú upozorniť na postupné „rúcanie“ slovenskej kultúry.